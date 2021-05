"No nos dejes solos": mirá el desgarrador mensaje de la hija de una de las víctimas fatales del accidente de Matagusanos

Ángel Javier Noguera es una de las personas que el jueves por la madrugada perdió la vida tras el trágico accidente ocurrido en Matagusanos. Y en las últimas horas su hija, Antonella, escribió unas sentidas palabras de despedida.

"Mi compañero, mi pilar, mi todo", dijo la joven. "Hoy con lágrimas en los ojos me toca despedirte y cuanto dolor me da todo esto, inexplicable lo qué pasó y se que realmente no merecías irte así".

Y continuó su posteo, al que acompañó con imágenes y hasta un video, diciendo: "te amo con todo el alma porque para mi seguís vivo en mi corazón y como dice tu nombre mi ÁNGEL, mi ángel que me va a cuidar como siempre lo hiciste. no tengo palabras para explicar lo que siento, bronca, dolor, shock".



"No nos dejes solos pa🤍", terminó.

(Imagen Instagram Anto Noguera)

Este es el posteo completo:

Hasta el momento el accidente se cobró la vida de cuatro personas, la última víctima fatal fue Luana Rodríguez, de 9 años.