La dramática historia detrás del posteo viral que moviliza a los sanjuaninos

La publicación de una sanjuanina sobre la dura situación de un matrimonio se viralizó, este jueves. Fueron más de 4 mil las personas que compartieron la historia de Mari y Marcelo, quienes hace diez días comen las sobras que tiran los restaurantes del centro.

Buenas tardes!!! Hoy por la mañana pase caminando por Rivadavia entre, Entre Ríos y Sarmiento (enfrente de Napoli) y vi a este señor llorando, me devolví y le pregunté que si le pasaba algo, que si le podía ayudar.

Buenas tardes!!! Hoy por la mañana pase caminando por rivadavia entre, entre ríos y sarmiento (enfrente de napoli) y... Publicado por Brisa Herrera en Jueves, 6 de mayo de 2021

Ese anciano que la mujer vio llorando era Marcelo Díaz, tiene 62 años, y junto a su esposa Mari, de 55, están desamparados desde que ella se quedó sin trabajo.

"Yo puedo trabajar lo que pasa es que me echaron de donde era empleada doméstica", relató la mujer.

Mari, se encarga de cuidar a su marido que tiene una discapacidad en su corazón y juntos tienen tres niños de 6, 7, y 12 años. Para que los nenes no sufran Mari tomó la decisión de dejárselos a su hermana. "No los puedo tener yo, se los he dado a ella", dice muy angustiada Mari.

La mujer quiere trabajar pero ni siquiera tienen un techo para vivir y se le hace más difícil conseguir empleo.

"Hace diez o doce días que estamos en la calle. Estábamos viviendo en Calle 18, en un conventillo alquilábamos pero nos han pedido, ya no dábamos más", relató.

Un policía de la Terminal se solidarizó con ellos y les permite pasar las noches ahí pero con la llegada del frío, cada vez se hace más difícil poder dormir en el lugar.

"Hemos perdido todo zapatillas, pantalones, frazadas", aseguró Mari. Si querés ayudarlos, podés comunicarte al 2644627446.