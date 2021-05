El día más feliz para la sanjuanina que se volvió viral por "el colero" y el terremoto

A todos los que se burlaron de ella, Virginia Aguilera les hace "cornetita" desde un sillón, en su nueva casa.

Este martes, la sanjuanina que se viralizó en todo el país por la frase "me saltó el colero", durante el último terremoto en la provincia, recibió de manos del intendente su vivienda.

Virginia es mamá de seis hijos y su precaria vivienda quedó destruida el pasado 18 de enero. Un canal de televisión de Buenos Aires, la entrevistó para que contara su experiencia con el sismo y ella lanzó ahí su célebre frase. "A mí me saltó el colero, quedé despeinada".

Esos dos minutos de nota fueron fatales para Virginia que, además de lidiar con la pérdida de sus pocas cosas, tuvo que bancarse las burlas de todo el país que se reía de ella. Días más tarde, daba una entrevista a este diario para contar que todos se burlaron pero "nadie ayudó".

Hoy, la historia de Virginia es otra y charló con Tiempo de San Juan mientras acomoda los muebles de la casa que le dio el intendente de Sarmiento, en el barrio Santa Rosa.

"No me imaginaba que todo iba a terminar así. La casa tiene dos habitaciones, comedor, bajo mesada y es hermosa. A mí el gobernador Sergio Uñac me la prometió y cumplió", dijo Virginia muy emocionada.

El bullying que sufrió por su testimonio en TV, quedó atrás para ella que es una mujer con las cosas resueltas.

"Perdono a todas esas personas que me hicieron burla porque no quiero tener bronca en mi corazón. La vida sigue y a todas esas personas que se burlaron de mí yo las dejo. Estoy re superada", remata Virginia.

Ahora, el proyecto es terminar de comprar los muebles que perdió en el terremoto para empezar de nuevo.