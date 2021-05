Alarma en otro departamento por la escalada de casos de COVID: no descartan dar un bono

En Jáchal están "con muchísima preocupación", por la escalada de casos de COVID-19 de los últimos días, según dijo este martes el intendente de esa comuna Miguel Vega.

El jefe comunal dio las cifras que alarman: "el domingo fueron 3 los casos positivos, veníamos con una brecha entre dos y siete y de ahí saltamos a 17 y ahora a 36 casos que fue lo que informó el Hospital ayer. Además, hoy temprano nos dimos una vuelta por el Hospital San Roque, y la cantidad de personas para testearse es importante".

Vega dijo que entre los jachalleros se viven horas de preocupación y de alerta. "Lo hemos podido ver en el distanciamiento en cajeros y comercios, creo que nos hemos relajado mucho y esto es producto de eso, además de esta segunda ola que viene con mucha fuerza", aseguró en diálogo con Radio Sarmiento.

Los casos no están relacionados, según citó Vega, quien aseguró que lo consultó con la directora del Hospital para saber si hay algún foco de COVID-19 como un lugar de trabajo o fiesta clandestina, pero le informaron que se trata de casos aislados. Además, destacó Vega, los nuevos casos involucran principalmente a personas jóvenes.

En este marco. el intendente informó que tiene previsto una reunión con la directora del hospital y el comisario para ver detalles de este escenario. Dijo que "no debemos dejar de lado ninguna medida, la Guardia Urbana y la Policia refuerzan controles para que se respete y no haya aglomeración de personas". No obstante, en el caso de Jáchal dijo que deben ver en esa reunión qué hacer, pero en principio no se prevén tomar por ahora medidas adicionales a las provinciales, como sí hizo Vale Fértil ante la escalda de casos. "Apelamos a la conciencia social", remarcó.

En Sarmiento se entregó un bono de 3.000 pesos a familias afectadas por el COVID-19 y consultado Vega sobre si prevén tomar una medida similar, respondió que "no lo descartamos, pero nunca dejamos de asistir con módulos alimentarios y de limpieza. No descartamos dar ayuda para las familias que tienen mayores problemas de recursos, los que más lo necesiten".

El jefe comunal dijo que quiere saber si es que hay una escalada real o es una situación aislada, antes de definir nuevas acciones en la comuna norteña que este martes por la tarde recibirá la visita de Sergio Uñac para inaugurar luminaria LED y un playón deportivo.