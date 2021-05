Sanjuanino tiene 8 hijos y caminó "15 kilómetros" para llegar a su trabajo por el paro de colectivo

Vivir con la plata justa todos los días es una realidad para millones de argentinos. Y un sanjuanino lo atestiguó en carne propia el jueves. Caminó varios kilómetros. Recorrió desde Rivadavia hasta el centro de Capital a pie para llegar a su trabajo.

Martín Acosta se levantó a las 5 para enfrentar una nueva jornada laboral. Un escollo no lo había dejado dormir en paz: el paro de colectivos anunciado por 48 horas para todo el país. No había manera de faltar aunque su empleador y familiar, Rubén Núñez, le había dado el día libre. Sabía que no podía permitirse dejar de lado la paga. Preparó el mate, tomó un par y salió a las 6.30 del barrio Conjunto 8, ubicado en Megloli y Calle 5.

Arrancó a caminar. Tiene 44 años y desde hace cinco que se unió a su primo para trabajar en la construcción en seco. Levanta semanalmente unos 5.000 pesos que pueden extenderse a 7.000 en las mejores épocas, que naturalmente, a causa del coronavirus, no son estas. El confinamiento disminuyó profundamente la oferta laboral.

Llegó a destino a las 8. Es decir, tardó dos horas y media. Horas de caminata cansina y laboriosa. Martín está casado y tiene ocho hijos. Ser el sostén de una familia cuantiosa no es fácil. Estar construyendo con durlock y después pintar los espacios es la manera de que no falte el pan.

El empleador, a quien conoce de toda la vida, no pudo llevarlo hasta la obra como acostumbraba. Tuvo problemas familiares. Además, concurrir, debido al paro en el transporte público, era opcional. Aunque no se imaginó que su trabajador iba a caminarse ese tramo. Lo primero que hizo, cuando lo vio llegar, fue tomarle una foto y compartirla en su cuenta de Facebook. La publicación se llenó de Me gustas y fue muy compartida.