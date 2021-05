Red Tulum: sin fecha de largada y haciendo correcciones, ¿subirá el boleto?

Si bien en febrero, cuando se postergó el lanzamiento de la Red Tulum en todo San Juan y se aplicó sólo en departamentos alejados se dijo que se preveía poner en vigencia en la provincia en julio, ahora no hay fecha confirmada. “La idea es implementarlo cuanto antes. Yo no descarto que sea a mediados de año, pero la idea es lanzarlo cuando esté en condiciones”, dijo el secretario de Tránsito y Transporte local, Jorge Armendáriz. No descartó que cuando esté el nuevo sistema se aplique una suba del boleto.

El funcionario, en diálogo con Radio Colón, informó que “seguimos haciendo correcciones de acuerdo a los requerimientos del usuario” e invitó a los sanjuaninos a hacer sugerencias mediante la app ya habilitada.

“Estamos trabajando fuertemente con la app, pedimos que los sanjuaninos la bajen, está como Red Tulum en Play Store y permite un uso sencillo y está habilitado el botón de sugerencias y consultas para mejorar el sistema”, remarcó.

El funcionario dijo que en 130 líneas se hicieron modificaciones en 55. La aplicación ha tenido más de 10.000 descargas hasta ahora. Y esperan que tenga muchos más usuarios a medida que se acerque el lanzamiento de la Red Tulum para el Gran San Juan.

Sobre qué están trabajando ahora, Armendáriz dijo que “la Red Tulum es un sistema asociado a varias acciones, estamos recabando información para ver si hay que modificar recorridos, zonas sin cubrir. También se está haciendo la señalética y afinando el trabajo en 150 paradas de colectivos, más las dos estaciones de trasbordo centrales que están muy avanzadas”. Ahora con el confinamiento la obra tuvo un parate momentáneo.

Aseguró que hay una campaña de información en marcha y está previsto ir a los departamentos alejados para reforzar conceptos y lograr el uso de la tarjeta SUBE.

El Secretario recordó que hay varios factores que hicieron suspender el lanzamiento que estaba previsto para febrero. No se había terminado la app que mejora el funcionamiento de la red, hubo demoras por la pandemia en el ingreso de unidades nuevas a las empresas que deben contar con parque automotor renovado, citó el funcionario. Además, se informó en su momento que necesitan terminar de construir las dos estaciones de trasbordo, que están ubicadas una cerca del Teatro del Bicentenario y otra en las inmediaciones de tribunales.

“Yo puedo asegurar que red Tulum va a optimizar la forma de trasladarse de todos los sanjuaninos. Doy un simple ejemplo, estuvimos mi equipo y yo recibiendo reclamos, mandé inspectores. Con el nuevo sistema vamos a ver en tiempo real si el colectivo llegó o no, el pasajero podrá programar y armar su viaje, ahorrando tiempo, dinero y se va a contar con más comodidades. El 60% del parque automotor será renovado a nuevo. El trasbordo por líneas primarias y secundarias harán ganar en todo a los sanjuaninos”, analizó. Los colectivos pintados de blanco ya son casi todos en San Juan.

¿Sube el boleto?

Respecto de las tarifas, Armendáriz dijo que “es un tema difícil de explicar”. Afirmó: “Para que la gente lo entienda, debe haber unas 14 variables que conforman el valor, es complicado decir el valor del pasaje atado a dos variables que son determinantes, el valor del combustible y el valor de los sueldos de los choferes. Siempre vamos a tratar de defender al usuario”.

Sin descartar nuevos precios, subrayó que “la tarifa de ahora es de enero del 2020, en la tarifa actual estamos debiendo dos actualizaciones del 2020 y dos del 2021 y eso se logra con esfuerzo del Gobierno sanjuanino, pero siempre vamos a pensar en defender al usuario”.

Vacuna para choferes y paro

Respecto de la inmunización contra el COVID-19, indicó que “hay muchos trabajadores que son esenciales. Creo que uno de los reclamos que vienen haciendo es la de los choferes pero está pendiente y no es un tema que yo maneje”.