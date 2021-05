La danza, el motor de los sueños de Valle Montes

"Básicamente la danza es mi vida". Sin titubeos, ni muchas vueltas. Así de claro lo tiene María del Valle Montes, una joven sanjuanina de 17 años, que lleva más de doce sumergida en el atrapante, demandante y no menos gratificante mundo del baile clásico.

El presente la contempla con una larga experiencia, pero alberga aún más extensas energías para seguir disfrutando de su gran pasión. Se está nutriendo de dos polos exquisitos e idóneos como son el Programa de Formación de bailarines del Teatro del Bicentenario y el instituto Studio Uno, donde precisamente comenzó esta aventura y en el que está cursando el último año de la carrera.

Valle se siente llena en el Teatro del Bicentenario

Como en muchas ocasiones sucede, fue su madre la que introdujo en la danza. "Empecé a bailar a los 5 años cuando mi mamá me mandó porque ella desde chica hacía danza y quería que yo también bailara".

Básicamente la danza es mi vida. Siempre lo he hecho con mucha dedicación desde chica.

"Me apasionó desde el primer momento. No faltaba nunca y creo que siempre tuve muy claro que es lo que quiero para mi futuro. Me lo he tomado con mucha responsabilidad, dedicación, y siempre desde la pasión que me genera", añadió esta estudiante del último año del Colegio Modelo.

A sus 17 años tiene una importante experiencia y aún mucho por disfrutar

Menos los domingos, Valle ensaya todos los días de la semana. Tanto es el amor que siente por esta disciplina que en su voz solo se advierte emoción al comentar esta carga horaria. Pero, como muchas otras actividades en buena parte del 2020, la pandemia se entrometió.

"La verdad que el año pasado fue complicado. Pasar a la virtualidad y adaptarnos en nuestras casas a hacer una clase de danza con pisos que no estaban acondicionados costó bastante. Nos tocó armar una barra con sillas y muebles y la verdad es que fue difícil, pero creo que también nos permitió hacer una búsqueda más personal", expresó la bailarina, antes de añadir: "Te hace valorar un montón el espacio, a tus compañeros y el tener a tu maestro enfrente. Todas esas cosas fueron difíciles, pero de todo rescato bastantes aprendizajes".

Donde Valle se mostró un tanto más indecisa fue a la hora de elegir el gran momento de su rica y joven trayectoria: "He vivido varias experiencias que han sido increíbles. Siempre rescato para mí cuando bailé 'La bella durmiente' porque con 14 años me tocó hacer un papel que era bastante comprometido y complejo técnicamente. Y además me tocó hacerlo con el primer bailarín del ballet de Santiago de Chile.

"También destaco un viaje que hice a Brasil. Fui con una compañera y mi mamá a un concurso en el que pude conocer a un montón de maestros de muchas partes del mundo. Y también rescató cuando bailé en 'El Mesías' en el Teatro del Bicentenario. Esa obra tiene una magia que no que no había sentido antes y me hizo madurar mucho en cuanto a lo artístico e interpretativo. Además, fue un grupo de bailarines muy lindo", añadió.

En cuanto a los deseos para lo que resta de este 2021, Valle se puso a la altura del brillo ansioso de sus ojos y dijo: "Me gustaría volver al escenario. Extraño un montón poder bailar y tener un público enfrente".

"Mi sueño es poder algún día llegar a ser una bailarina profesional y ser parte de alguna compañía profesional de ballet clásico y también contemporáneo"

El futuro de la danza sanjuanina está asegurada

TRES MUY PERSONALES

La familia

"Mi familia es mi sostén realmente. Siempre me han apoyado y han venido a ver absolutamente todas las funciones. Hay momentos en los que es necesario que estén ahí. En algunos momentos de tristeza, de cansancio, de agotamiento o de frustración siempre me han sabido decir lo apropiado".

Sus otras actividades

"Me gusta juntarme mucho con mis amigas. Tenemos un grupo grande, como de 15 o 16, y ocupan un lugar muy importante en mi vida. Además, me encanta viajar siempre, aunque sea una escapadita a Barreal lo que disfruto mucho. Y también me gusta ver series y escuchar".

El Teatro del Bicentenario

"El Teatro del Bicentenario a mí me ha abierto muchas puertas y me ha hecho crecer mucho como bailarina. Un teatro así en San Juan ha sido algo impensado y tener todas las oportunidades que hoy tenemos es algo que yo valoro siempre. Desde los 12 años estoy participando de distintas propuestas y diferentes obras".