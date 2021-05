El furioso descargo de la hermana de Hernán Lastiri porque habilitaron para manejar a Juan Pablo Abelín

Este miércoles, se supo que Juan Pablo Abelín, condenado por atropellar y matar a Hernán Lastiri el 11 de diciembre de 2010, había vuelto a sacar el permiso de conducir y estaba manejando.

Abelín, hijo del ex intendente de Rivadavia, Jorge Abelín, fue condenado en 2017 a 3 años de prisión en suspenso y 7 años de inhabilitación para manejar.

Sin embargo, lo vieron a bordo de un vehículo y provocó indignación en la provincia.

Abelín, se valió de un beneficio que le da la ley a quienes ya han cumplido la mitad de los años de inhabilitación para manejar y que, si tienen buena conducta, pueden volver a solicitar el carnet.

Al enterarse de esto, la familia de Lastiri mostró su indignación y fue especialmente la hermana del fallecido, Guadalupe, quien publicó un fuerte mensaje en las redes sociales.

"Así es! Si mataste a una persona, podés sacar permiso de conducir!! Asco de la justicia de San Juan. Asco y repugnación a Juan Pablo Abelín. A él no le importa quién mató, mientras él pueda manejar no le importa, mientras no lo toquen y no le hagan nada él hace su vida", publicó en su Facebook, Guadalupe.