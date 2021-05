Reunión entre el Gobierno y los gremios docentes: 888 contagios en 75 días de presencialidad

Este lunes 17 de mayo, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Gabinetes Técnicos del Ministerio de Educación, se reunió con los tres de los gremios que nuclean a los docentes de la provincia. ¿El objetivo? Evaluar la situación de contagios en todas las escuelas de San Juan, a 75 días de comenzada la presencialidad de los alumnos.

Según los números expuestos este lunes por la cartera que dirige Felipe de los Ríos, sobre un universo de 240.000 alumnos, son 888 los contagios registrados y los contactos estrechos que han debido aislarse, con respecto a los alumnos.

"Los porcentajes siguen siendo bajos. Lo que ocurre es que, además del porcentaje, lo que tenemos que ver es el estado sanitario de la provincia. Yo he estado preguntando qué ha pasado en otros lugares como Catamarca y San Luis y no estamos en mil y pico de contagios diarios como ellos, lo que ha colapsado la situación sanitaria en esas provincias", remarcó Rosa.

Con respecto a los docentes, el representante gremial, dio un estimativo de la cantidad de docentes que se contagiaron con el virus desde que comenzó la presencialidad en San Juan y calculó que serían algo así como 1.200 de un universo total de 18.668 docentes.

"Hemos avanzado, fundamentalmente, con la exposición de la profesora Mónica Gutiérrez, al frente de Cuidad Escuela, dando las estadísticas de estos primeros 75 días de presencialidad y lo que corresponde al mes de mayo. En este sentido se ha explicitado la cantidad de contagios que hay día por día, no solamente de docentes, sino de contactos estrechos de los alumnos y del personal no docente", detalló Julio Rosa, de UDA, en diálogo con Tiempo de San Juan.

"Tenemos que estar muy atentos a la evolución de los casos, hemos pasado a un cuarto intermedio y el miércoles o jueves, los tres gremios paritarios vamos a elevar una propuesta", adelantó Rosa.

Según el secretario general de UDA, ninguno de los gremios pidió suspender la asistencia a las aulas de los alumnos y seguirán de cerca la evolución de contagios en la provincia hasta recién tomar una decisión al respecto.

"Los contagios, en su mayoría, se producen en las reuniones sociales y después, obviamente, impactan en las escuelas. Hay que ser muy conscientes del trabajo que están haciendo los docentes para concientizar a los alumnos con el uso del barbijio y alcohol en gel y estar atentos al transporte público", aseguró el gremialista.

En este sentido, Rosa, también destacó que la mayoría de los docentes de la provincia ya ha recibido la primer dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Más o menos todos los gremios coincidimos en lo mismo. San Juan ya ha adherido y cuando la condición de la pandemia no lo permita sabemos que hay que suspender la presencialidad. Yo tengo nietos y veo el sufrimiento que están teniendo los alumnos por no poder relacionarse con otros, sin la presencialidad no podemos estimular a los alumnos a que sean buenos lectores y se ha empobrecido mucho la educación en ese aspecto. Los porcentajes ahora son bajos pero tampoco vamos a comprometer la Salud de los docentes y los alumnos", concluyó.