Pepe De la Colina: el "imparable" de los medios en San Juan

Entrar a la productora de Pepe De la Colina es como entrar en un viaje del tiempo, donde a cada paso se respiran diferentes pasiones. Desde el amor por la radio, la escuela de locución y un rincón dedicado a las producciones audiovisuales, son parte del universo que conforman a este comunicador que no deja de repensarse. Pepe es conocido no sólo por su voz inconfundible sino también por sus publicidades y por sus películas. Es uno de los sanjuaninos que se animó a hacer cine desde la Provincia y es propietario de radio Libre, una emisora diferente en la que pasan temas musicales que fueron muy escuchados durante las décadas del ’50, del ’60 y del ’70. Y en la siguientes entrevistas de Paren las Rotativas vas a poder conocer un recorrido por la carrera de uno de los periodistas más conocidos de San Juan.

Dicen que algunos sueñan con lo que van a ser de grandes, y en el caso de Pepe la atracción por el mundo radial, musical y del cine se hizo una realidad siendo un niño. Es hijo de madre ama de casa y padre ferroviario y electricista, creció en una casa donde lo incentivaron a que le diera rienda suelta a su creatividad.

A los 7 años su mamá le regaló un proyector Cine Graph que aún conserva. Pasaba horas calcando historietas para proyectarlas en grande. Sus amigos, agradecidos. Esos primeros pasos germinaron un amor inexplicable por el cine. Tal es así, que se portaba bien para que sus padres le pagaran todas las semanas la entrada al cine Costa Azul y poder ver las dos películas y el noticiero que se proyectaban allí. El padre de Fito Contreras, un amigo de la infancia de Pepe, era operador de cine y se las ingeniaba para hacer intercambios por revistas para tener en su casa rollos de 35 milímetros.

Aquí la primera parte de la entrevista:

En aquellos tiempos tener un televisor no era algo tan cotidiano como en la actualidad, lo que hacía aún más ferviente el atractivo de grandes y chicos que empezaban a familiarizarse con programas como El Zorro, Bonanza o Batman. También algunos de la incipiente televisión argentina, como "Sábados circulares”, donde a veces se veía el detrás de escena, con el trabajo de cámaras y el movimiento de producción. Ese atrás de cámara le fascinaba a Pepe que soñaba con algún día poder introducirse en ese mundo.

La radio también era parte de los juegos. Siendo solo un niño jugaba con un aparato de gran tamaño que estaba instalado en la mesa de luz. Con sus Billinkens y Anteojitos en mano, leía uno a uno los textos publicados en esas revistas infantiles y levantaba el sonido de la radio para poner música. A veces en el dial había música y en otras ocasiones, la voz del sanjuanino Rony Vargas en Radio Colón.

Siendo un adolescente las ansias por estar en algún medio lo llevaron a golpearle la puerta a la arquitecta Carmen Renard. La mujer, que fue quien ideó la construcción del auditorio Juan Victoria, integraba un grupo de teatro llamado ARTEA. "Cuando tenía 13 años empecé a hacer teatro. Lo hice durante 15 años, hemos hecho muchas obras de Moliere y de autores argentinos e internacionales, en lo que era el teatro Sarmiento. Me ayudó después, cuando comencé a filmar tenía conocimiento sobre dirección y sobre actores”, afirmó Pepe.

Fue así como arrancó tiempo después junto al elenco de ARTEA a leer grandes obras de teatro de todos los tiempos en radio Nacional.

Nace el locutor

Entrar a una radio era bastante más difícil que en la actualidad, donde el mercado de ese entonces buscaba voces con cierto espectro que en estos días ya casi no se usan. La primera incursión que hizo el locutor en la radio fue en el programa La Escoba, en el que hacía una pequeña participación comentando las novedades que había en el mundillo del cine y del teatro en la Provincia.

En el ’80 se metió a estudiar Comunicación en la universidad. Quería preparase, pero también conocer alguien que lo acercara a la radio. Y así fue. En la materia locución que era dictada por la gran comunicadora Lidia Gómez Brun surgió la posibilidad de acercarse a radio Nacional. Y a los pocos meses, junto a su prima Leticia Peroza, crearon un guión que se llamó "Luz, cámara, sonido”, un programa de media hora que le daba consejos a la gente de cómo sacar buenas fotografías, intercalado con música.

En radio Nacional encontró un puesto como discotecario, un rol que ahora no existe. En ese entonces en la radio los operadores usaban discos de vinilo, que los ordenaban por género y autores. Por día se llegaban a usar más de 400 discos que después había que ordenar. Y eso hacía Pepe. Su trabajo lo conectó con Luis Quinteros, quien le dijo que en radio Sarmiento estaban buscando locutores para el programa de radio de la noche. En el ’84 lo tomaron. Hizo primero el programa de la noche "Ronda Nocturna”, al otro año el programa de la tarde y al otro, el de la mañana. Paralelamente lo llamaron de canal 8 para hacer el programa Made in San Juan.

El ’84 fue al año bisagra en la carrera de Pepe De la Colina. Pasó de hacer participaciones a conducir un programa que lo hizo conocido en todo San Juan.

Fue conduciendo Made in San Juan cuando decidió abrirse y crear una productora y una agencia de publicidad. En los `90 pudieron comprar equipos como grabadoras y caseteras que se usaban y así surgió el primer largometraje en el año ’97 que se llamó "Los huarpes y el conquistador”, que todavía lo siguen pasando a los niños en las escuelas. En ese entorno radio Libre era un lugarcito que no estaba siendo explotado por nadie. Pepe decidió resucitar todos los temas musicales que fueron éxitos en los ’50, ’60 y ’70. Logró hacer una recopilación de más de 3.000 temas y comenzó a difundirlos por la radio. Dentro de esa línea de hacer cosas simples, pensó en llenar con textos o palabras los espacios entre disco y disco.

Aquí la segunda parte de la entrevista:

De cineasta a "Influencer"

La primera fue Los Huarpes y el conquistador, luego hizo un corto para Telefé y en el 2009 se le dio la oportunidad de filmar Sarmiento, un acto inolvidable.

"Me ayudaron los años de hacer teatro, Boy Segovia, que es el protagonista de Sarmiento, hizo teatro conmigo 30 años atrás. He ido conociendo a esos actores, en la parte fílmica hemos filmado con Reinaldo Mattar, con Oscar Kummel, con Lucy Campbell, he sido muy inquieto en lo que respecta a la vida cultural., Cuando los chicos de mi edad se iban a un baile, yo me iba al instituto alemán a ver películas”, añadió Pepe.

Como es tan inquieto, su carrera en el mundo de las comunicaciones no terminó. Está proyectando hacer nuevas películas y está empezando a incursionar en las redes sociales con su canal de Youtube. El mismo día que se realizó la entrevista exhibió con orgullo el primer cheque en dólares que había llegado después de un arduo trabajo subiendo contenido a las redes.