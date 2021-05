Nuevo capítulo en el caso del sanjuanino que quiere evitar el aborto de su hijo

El sábado, los abogados que representan a Franco, el sanjuanino que fue a la Justicia para impedir que su ex pareja se practique un aborto, esgrimiendo derechos como padre, hicieron una nueva presentación judicial, pese a que ya se había dado por caído en abstracto el planteo, dado que la mujer informó que ya se había sometido a la IVE el 21 de abril. Argumentan que no les consta si la mujer abortó realmente.

La presentación judicial fue confirmada por el abogado Martín Zuleta, en diálogo con radio Estación Claridad, quien dijo que el sábado interpusieron un recurso de reposición contra la resolución del juez de primera instancia del Primer Juzgado Civil que había dispuesto declarar en abstracto el proceso principal de declaración de inconstitucionalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en razón de que el aborto ya habría tenido lugar.

El recurso de reposición pide al juez que se reconsidere la decisión dado que "el viernes cuando tomamos contacto con el expediente y con todas las presentaciones que había, incluido el informe que adjuntaron las autoridades del Hospital de Pocito, nosotros sostenemos que de ese informe no surge acabadamente acreditado que la práctica se ha llevado adelante", aseguró el abogado.

Según Zuleta, en el expediente consta "únicamente" que el 21 la mujer fue al Hospital de Pocito, la atendió una médica que le recetó misoprostol y otras medicinas y tenía que efectuar un control dentro de los 10 días. Y "dice claramente en el informe que no pueden acreditar la realización del aborto en razón de que la señora no regresó para los controles".

Así, la defensa del hombre sostiene que "es apresurada la medida de declarar abstracta la pretensión principal en función de que no está fehacientemente acreditado en el expediente la materialización del aborto". Agregó que no pueden dejar de insistir, hasta que no tengamos certeza de esa situación, máxime cuando lograron una medida cautelar de no avanzar momentáneamente con la IVE en la Cámara Civil, dictada el 1 de mayo.

La Justicia tuvo a mi cliente una semana y media para despacharle una cautela, después de exigirle un sinnúmero de acreditaciones y nosotros solicitamos igual tratamiento para ambas partes. Es decir, no basta con una simple manifestación o declaración. Es importante que en el expediente conste la realización efectiva de la práctica y la época.

Según Zuleta, para acreditar el aborto pidieron ampliar el informe de Salud Pública, "ya que el 25 decía que no constaba un pedido de realización de IVE por parte de la señora", también que la Justicia disponga una ampliación de informes desde el Hospital de Pocito, con los estudios médicos correspondientes, solicitando que se informe si ha sido efectivamente suministrado el medicamento ya que solo figura la indicación, aseguró.

"La dignidad de la persona por nacer exige el esfuerzo por parte de todos de que esto quede suficientemente acreditado a los fines de que podamos cerrar este capítulo como merece", concluyó.