Investigan diversas pintadas nazis que aparecieron en San Juan

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informaron que repudian todo tipo de expresiones violentas, discriminatorias, homofóbicas y xenofóbicas ocurridas en distintos lugares de San Juan, entidades, partidos políticos y medios de comunicación, relacionadas con pintadas con simbología nazi y expresiones de odio y confirmaron que, a través de la Dirección de Coordinación Judicial D-5 de la Policía de San Juan, se está llevando a cabo la investigación de estos hechos vandálicos.

Las investigaciones serán aportadas a la Justicia para el esclarecimiento de estos hechos ilícitos, remarcaron.

La más reciente de estas manifestaciones nazis apareció en el frente del edificio donde funcionan Tiempo de San Juan y Canal 13 San Juan el fín de semana último. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, dado que ya hay denuncias previas sobre este tipo de ataques en otros lugares, la Policía activó la investigación dado que los hechos tienen el mismo sello y similar metodología.

Repudio del INADI

Por otro lado, la delegación local del INADI emitió un comunicado firmado por Rodolfo Domínguez que dice lo siguiente:

"La delegación del INADI en la provincia repudia, una vez la aparición de pintadas con simbología nazi en la puerta del canal 13 San Juan y diario Tiempo de San Juan en pleno centro de la capital de nuestra provincia. No es la primera vez que ocurren estos episodios en el transcurso de corto tiempo. Las mismas pintadas, del mismo tenor y con la misma simbología, han aparecido en locales partidarios de nuestra provincia, por los menos en dos partidos políticos (Frente Grande y Movimiento Socialista de los Trabajadores) además de un centro médico vinculado al PAMI en el límite entra Capital y Rivadavia. Como INADI en uno de los casos hemos recibido denuncias por discriminación, y hemos pedido a las autoridades pertinente, secretaría de seguridad y orden público de la provincia que investigue estos atentados a la ciudadanía, a la propiedad y el orden público. Nos preocupa que estos hechos se sigan repitiendo como una provocación constante a la ciudadanía democrática sanjuanina. Una vez más manifestamos que acciones como éstas constituyen claramente un acto de incitación al odio racial y religioso. Consideramos necesario que los organismos competentes de la justicia local se avoquen a investigar estos hechos e identificar a las personas responsables. Estos hechos no hacen más que renovar los mecanismos que históricamente llevaron al racismo a justificar biológicamente relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos. Convocamos a la sociedad sanjuanina en su conjunto a reflexionar y enfrentar las manifestaciones discriminatorias, elaborando estrategias destinadas a hacer retroceder estas prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas. Es por eso por lo que las expresiones de odio deben ser fuertemente denunciadas, e investigadas, porque no tienen cabida en ninguna sociedad democrática. Por una Argentina y un San Juan unido e inclusivo sin discriminación".