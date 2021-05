Una por una, conocé las nuevas medidas adoptadas para los deportes en San Juan

Durante casi 2 horas, las autoridades deportivas provinciales dialogaron y consensuaron los pasos a seguir frente a la situación sanitaria de San Juan. Tal cual se viene trabajando desde el comienzo de la gestión, actividad potenciada a partir del Acuerdo San Juan, la Secretaría de Estado de Deportes convocó a presidentes de federaciones, representantes de organismos privados y demás integrantes de la familia deportiva sanjuanina para definir medidas conjuntas.

Luego de ser informados por la ministra Alejandra Venerando sobre la actualidad local respecto a la pandemia, los referentes discutieron la mejor forma de aportar acciones concretas para disminuir los riesgos de contagio y la propagación del COVID-19 en nuestra provincia.

En ese sentido, algunas autoridades presentes dejaron sus impresiones una vez terminada la reunión:

Marcos Zamora (Federación Sanjuanina de Gimnasia)

"Tomando conceptos claros de la Ministra de Salud Pública, en conjunto desde el sector se decidió hacer un parate en lo que respecta a entrenamientos y competencias. Acompañamos todo tipo de medidas que ayuden a que el sistema de salud no colapse. En nuestro caso, podremos concluir ahora 1 fecha del torneo pero en comparación a otras provincias somos la segunda que logra realizarlo en nuestra rama. Creemos firmemente que esta es una buena decisión y va a servir para toda la sociedad”.

Darío Bustos (Federación Sanjuanina de Básquet)

"El deporte vuelve a tener la oportunidad de ser un ejemplo para la sociedad sanjuanina, mostrando que los valores del sector siguen intactos. Nosotros podemos contribuimos con un granito en cuidarnos para mantener o mejorar el estatus sanitario provincial. La aplicación de protocolos en San Juan han sido positivos, los contagios en el básquet no han sido fruto de situaciones deportivas, por eso considero que es el momento oportuno de sumar, acompañar al Gobierno de San Juan para que no se produzca un colapso sanitario, siendo responsables como miembros activos de la sociedad”.

Pablo Lueje (Federación Sanjuanina de Vóley – especialista en terapia intensiva y cuidados críticos)

"Me parece fantástico que las decisiones se tomen a partir de consensos. Cada disciplina tiene una realidad distinta y todos plantean sus situaciones, pero acá es fundamental poner por encima la salud. Como es de público conocimiento, la situación es delicada y las acciones que se lleven adelante en conjunto para poder avanzar son muy importantes. Hoy estamos en un momento donde podemos lograr que no falten camas de atención en los hospitales, por lo que creo que debemos tomar conciencia y quizás no solo frenar el deporte sino también otras actividades. Deberemos ir evaluando y analizando las medidas porque es muy dinámica la situación. En base a los resultados se deberá definir los pasos a seguir”.

Una vez concluido el encuentro el secretario Jorge Chica, en diálogo con el gobernador Sergio Uñac, valoraron la actitud y el compromiso de la familia del deporte para con la sociedad sanjuanina. Resaltaron que los valores pregonados desde cada disciplina se ponen en evidencia ante estas situaciones y, una vez más, los referentes del sector acompañan y aportan para que San Juan siga creciendo. “Nos tenemos que comportar como la familia que somos y así lo estamos haciendo. Es un gesto de la familia del deporte de San Juan por el bien de nuestra provincia” remarcó el Secretario de Deportes post reunión.

Medidas del deporte federado

A partir de la reunión surgieron las propuestas que fueron remitidas al Ministerio de Salud Pública para su aprobación y que fueran oficializadas anoche en el comunicado emitido por el Gobierno de San Juan a las 00 horas. Las mismas refieren a:

Se suspenden eventos deportivos de carácter provincial y nacional, cuyo desarrollo implique el traslado de o hacia la provincia de San Juan: a partir del 3 de mayo quedan suspendidos todos los eventos deportivos en la provincia, quedando exceptuados solamente las competencias nacionales en curso como son los casos del fútbol de AFA (donde están participando San Martín, Sportivo Desamparados y Peñarol) y el básquet donde compite Jáchal Básquetbol Club.

Se suspenden todas las actividades de entrenamiento y competencias de deportes federados: las federaciones sanjuaninas decidieron frenar desde el 3 la actividad federada en la provincia. Esto incluye entrenamientos de todas las disciplinas y las diversas competencias provinciales, que quedan suspendidas y serán reprogramadas.

En este sentido, se ha determinado que los deportistas de alto rendimiento que se encuentran entrenando para competencias nacionales e internacionales puedan continuar con su preparación de manera cuidada y con un fuerte seguimiento desde la Secretaría de Estado de Deportes.

Impacto en el deporte social

A partir de esta propuesta y sumando acciones a las sugeridas por los presentes, es que el Gobierno de San Juan, a través del comunicado emitido anoche, informó la suspensión de todos los programas deportivos municipales, desde la primera edad hasta los adultos mayores. Además, se suspende la práctica recreativa de disciplinas donde participen más de 10 personas.

Asimismo, no se suspende la actividad social en los clubes, con su debido respeto de las demás medidas antes mencionadas (cierre de canchas, límite de personas y ajustes de protocoles y cuidados).

Actividades deportivas comerciales

A partir del impacto que ha tenido la pandemia en los sectores económicos, es que se propuso la continuidad de las actividades en instituciones deportivas comerciales como son gimnasios, canchas de fútbol 5, canchas de paddle y piletas de natación.

En ese sentido, en las próximas horas se realizarán nuevas reuniones con el sector para ajustar protocolos, evaluar el impacto de otras medidas provinciales presentes en el comunicado como el 30% de capacidad de lugares cerrados, y promover más y mejores controles sanitarios en cada institución.

Deportes al aire libre

Quedó establecido que las actividades deportivas y recreativas al aire libre no se suspenden y pueden seguirse realizando, solicitando a todos los sectores hacerlo de manera cuidada y respetando los protocolos.

En este caso, es importante remarcar la medida dispuesta por el Gobierno de San Juan, donde en el punto de “Espacios públicos” determinó que “se dispone la prohibición en parques y plazas de acampe, práctica deportiva y recreativa, permitiendo solo la circulación con uso de barbijo y distanciamiento”. Por tal motivo, se recuerda que dichas actividades pueden realizarse en demás espacios como son los circuitos habilitados para tal fin.

