Un sanjuanino hizo una canción con un conocido cantante de Reggae: no te lo pierdas

Tato Putruele es un músico compositor de 22 años (este viernes cumple 23) que ha logrado colaborar con grandes artistas. La pandemia no lo paró nunca y en noviembre del 2020 hizo una canción con Javier Calamaro. Luego, en febrero de este año, sacó otro temazo con Meno Fernández, cantante de Los Rancheros. Ahora, te viene a sorprender con un nuevo temón que apunta a ser un éxito. Esta vez, con "Chelo" Delgado de La Zimbabwe.

Chelo Delgado

"Mi primer amor", es la última canción de Putruele que ya está disponible en YouTube y Spotify. En comunicación con Tiempo de San Juan, el artista dijo estar muy contento de darla a conocer porque es la primer canción que escribió.

Además, contó un poco de la historia de su nuevo hit. "Primero se me ocurrió la melodía de reggae y luego le puse la letra. Siempre me ha gustado el reggae de este estilo , tirado al pop . Chelo había escuchado mi canción con Calamaro y se me ocurrió decirle de hacer esta canción juntos. Él pidió escucharla y accedió", explicó a este diario.

Ahora, sin más preámbulos, escuchá el nuevo temazo de Tato Putruele, junto a "Chelo" Delgado: