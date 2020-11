Temazo: un sanjuanino grabó un videoclip junto a Calamaro y ya es furor

Un cantante sanjuanino se animó a volar alto y consiguió interpretar un tema de su autoría junto a una estrella del rock nacional: Javier Calamaro. Este viernes se publicó el videoclip en Youtube y ya es furor. Conocé el detrás de escena.

Tato Putruele comenzó con una banda de cumbia, de la cual todavía forma parte, llamada “Lo que suena”. Este año se animó a probar algo distinto y lanzar su carrera como solista. Los resultados que está obteniendo son muy buenos, la respuesta de su público es positiva y está sacando una canción nueva por mes. Una de las últimas fue Mil kilómetros un tema esencialmente rockero al estilo argento.

“Quería unirme con algún artista reconocido porque estoy empezando. Es difícil empezar y que la gente escuche tus canciones por más que el material esté bueno. Yo sigo a los hermanos Calamaro desde siempre. Se me ocurrió hablarle a Javier y proponerle esto”, contó Tato a Tiempo de San Juan. Exactamente un mes y un día después de aquella declaración, Tato lanzó el video con el autor de Quitapenas.

Calamaro grabó desde su estudio de grabación en Buenos Aires y Tato desde su estudio acá en San Juan, junto a su productor Nassim Marún. "A Javier le interesó porque vio que este era un proyecto serio" dice ahora la joven promesa cuyana. "Grabamos hace un mes y medio, pero la canción tiene que atravesar un proceso complejo en cuanto a producción, mezcla y masterización. Además de cargarlo en Spotify", cuenta.

Tato cuenta que cuando Calamaro escuchó y, más tarde, cantó Mil kilómetros, le dijo que "es un tono bastante alto, yo soy barítono, pero la verdad que me siento muy cómodo, he descubierto cosas que no sabía que podía hacer". Además, el sanjuanino enfatiza en la prestancia del artista: "Grabó un montón de voces, grabó el video super rápido, no le tuve que pedir que repita nada".