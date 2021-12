Aumentan los casos de Covid en San Juan pero la ocupación de camas se mantiene estable

"San Juan no es una burbuja", sostiene Raúl Vallejos, jefe de Bioquímica de Salud Pública. Mientras en todo el país aumentan los contagios de coronavirus, en San Juan ocurre lo mismo y este martes se registraron 90 contagios acumulados de las últimas 24 horas. Hay preocupación, lógicamente, porque se trata de la cifra más alta que reportó Salud Pública desde el mes de agosto.

De hecho, este mismo lunes 27 los casos fueron 74 y si nos vamos una semana atrás, esos contagios apenas alcanzaban los 13, lo que prueba que la disparada de contagios con el virus es importante. Un detalle no menor es que, a pesar de este notable incremento, las camas de Terapia Intensiva continúan estables.

Esto quiere decir que, a pesar de aumentar los contagios, los pacientes que llegan a tener complicaciones graves por la enfermedad son muy pocos y ni hablar de los que, desafortunadamente, terminan en un deceso. Según Vallejos: "Contribuye la vacuna".

La vacuna vino con un preconcepto de que gracias a ella, el 95% de los contagiados no iba a pasar a un estadío grave y se iban a evitar los decesos.

Para Vallejos el panorama está bastante claro. "Ninguna de las variantes de Covid termina siendo letal, estando vacunados".

Los números lo demuestran. Desde hace una semana los contagios subieron y se multiplicaron casi por 10 pero la cantidad de camas de terapia que ocupamos los sanjuaninos sigue siendo la misma.

El martes 21 de diciembre, por ejemplo, cuando los contagios eran muchos menos, 43 pacientes estaban alojados en las Áreas Covid. De ellos, 14 estaban en Terapia Intensiva y nada más que 2 con respirador.

El número se repite con leves variaciones durante la última semana y se debe, en gran parte, a que la mayoría de los sanjuaninos tiene el carnet de vacunación completo.

"Vimos un aumento en la cantidad de gente que se testea también pero también hay aumento de la positividad. De no tener casi casos positivos hemos pasado a 10 u 8 en promedio", aseguró Vallejos.

La semana pasada la ministra de Salud sanjuanina, Alejandra Venerando, confirmó que en San Juan ya hay circulación comunitaria de la variante Delta pero no ocurre lo mismo con Ómicron que tampoco está en todo el país.

"También hay menos muertes, eso no pasaba cuando no teníamos esta herramienta biológica que es la vacuna. No hay que generalizar, ni asustar a la gente, la vacuna está haciendo efecto", asegura Vallejos.

Durante el mes de diciembre, la provincia ya envió 40 muestras a analizar al Instituto Malbrán. "Son muestras que nos han llamado la atención y tenemos la sospecha de que muchas de esas podrían ser Ómicron pero el resultado estará en 7 o 10 días", concluyó Vallejo.