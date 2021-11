Principales miedos, la primera conferencia y el “peor día”, los recuerdos de Mónica Jofré

En la jornada de ayer la reconocida médica Mónica Jofré fue distinguida como Ciudadana Ilustre por su servicio de excepción al comunicar y contener al pueblo de San Juan durante la Pandemia del COVID-19. De a poco fue entrando a los hogares de los sanjuaninos llevando tranquilidad, respondiendo inquietudes y aclarando cada paso que daba la provincia para controlar un virus que desconcertó al mundo entero.

Si bien siempre se la notó con una entereza y seguridad excepcional en cada conferencia, por su cabeza pasaban miles de cosas. En comunicación con Estación Claridad, la profesional hizo mención a sus principales temores, el recuerdo de su primera conferencia y lo que ella considera el peor día del 2020 como la vocera del Ministerio de Salud Pública en la lucha contra la pandemia.

“Fue todo nuevo, no había mucho que leer ya que todo se iba publicando día a día. Aprendíamos de los países del norte. Veía muchos noticieros cuando tenía tiempo, hasta que “explotó” todo, pero miraba como se comunicaba, como se decía”, dijo la Dr. Jofré, quien aún recuerda como si hubiera sido ayer cuando la llamó la ministra Venerando y le dijo “Mónica, te toca”. Con esa simple frase le cargaba la responsabilidad de informar todos los días las últimas informaciones sobre el coronavirus.

Mónica rememora que durante la primera conferencia estaba llena de nervios y con mucho miedo de no contar con las respuestas para las preguntas de los distintos periodistas que esperaban con ansias la comunicación oficial. Pero tanto los nervios como las inseguridades se fueron disipando con el transcurso de las comunicaciones, en las que preparaba placas con números para tratar de ser lo más clara y didáctica posible, ya que su único fin era que la gente tuviera conocimiento del trabajo que se realizaba en el ministerio, como también tomar consciencia de los cuidados necesarios.

Haciendo un balance desde la primera conferencia sobre fines de marzo del 2020 hasta la fecha, Mónica Jofré destaca que el peor día fue el posterior a cuando se conoció la situación del vuelo sanitario. “Me tocó hacer conferencia de prensa y ese fue el peor día, porque sabía a lo que me exponía y si bien la conferencia era de lo técnico, sabía que estaba expuesta a otras preguntas, y estaba muy nerviosa, muy angustiada”, recordó.

Hoy, con una situación sanitaria óptima en la provincia, registrando una baja constante de casos activos, donde ayer solo se registró un caso nuevo, la profesional afirma estar tranquila, pero expectante, debido a que la pandemia no ha terminado y el virus no deja de sorprender. Pese a ello, reconoce a un tiene miedo de contagiarse. “He estado muy pendiente de los cuidados, cuando he tenido oportunidad de salir no lo hago. Me dicen que estoy exagerando, pero confieso que tengo miedo, que me causa temor esta enfermedad, de terminar en un respirador, que mi familia la pase mal y miedo de contagiar a alguien. Es algo que aún me asusta mucho, por eso continuar con los cuidados y vacunarse es importante”, cerró quienes sin duda una de las personas que más sabe sobre coronavirus en la provincia.