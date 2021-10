El ex director de la Escuela de Enología irá contra la Cooperadora

La Escuela de Enología ha estado en el ojo de la polémica durante estos días y no es para menos. El 20 de octubre el Ministerio de Educación apartó de su cargo, de manera preventiva, al director de la institución, Oscar Montero, luego de que las autoridades de la Cooperadora lo denunciaran públicamente por irregularidades en el manejo de fondos y el cobro ilegal de inscripciones en la institución pública.

Ante ese panorama, el mismo Montero, acompañado de su abogado Ernesto Lloveras, ofreció una conferencia de prensa en la mañana de hoy en un café céntrico, con la finalidad de defender su persona de las acusaciones realizadas por la Cooperadora. En la misma afirmó que es un chivo expiatorio, ya que él como director en su momento no tenía manejo del dinero de la producción que vendía la cooperadora. “El único dinero que puedo manejar es de la tarjeta Sitrared, que viene a nombre del director y es para insumos de herramientas y arreglos menores y movilidades”, resaltó.

No solo apuntó a quienes hoy manejan la cooperadora, Verónica Zoccoli y Eugenia Ibaceta, sino también contra el Ministerio de Educación, asegurando que no solo no fue convocado para presentar documentación de la institución correspondiente a la producción y la venta de la misma, sino que nunca le explicaron los motivos de su separación, lo que considera ahora permanente ya que inicia su jubilación el 1 de noviembre. “Creo que ha sido una medida totalmente sin sentido, porque hay otros estamentos, otros entes donde el Ministerio pudo haber averiguado que estaba pasando. Una sola vez Asesoría Letrada pidió toda la documentación de la bodega, y eso se presentó, tengo la nota y nunca más nos llamaron”.

Por su parte el abogado de Montero afirmó que cuenta con documentación donde certifica que quienes están a cargo de la Cooperadora son las que han manejado el dinero de la venta de la producción y combos que ascendían a los $1000 cada uno. “Ese dinero no está en ningún lado, no hay una cuenta bancaria abierta estas personas como Cooperadora, lo que llama mucho la atención, ya que tienen que hacer una apertura de cuenta según lo que dice el estatuto y nunca se abrió. Esto ha sido una iniciativa de estas dos personas que se han visto presionadas por una serie de posibles irregularidades” sentenció el profesional.

Para finalizar confirmó que presentarán ante el Ministerio de Educación y la Justicia Penal la documentación que han recabado, para que, en el caso de existir delito, se vaya contra quienes sean los responsables. “Iremos contra la cooperadora”, cerró el abogado.