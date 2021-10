El calor arrecia cada vez más: así estará el tiempo este jueves

Parece que el calor de verano anticipado no aflojará hasta el fin de semana. Había esperanzas con un viento que no ocurrió. Y todo indica que no habrá cambios bruscos en el tiempo.

Según el pronóstico, este jueves se verán principalmente intervalos nubosos en San Juan. Las temperaturas oscilarán entre 20° y 37°, cuya máxima se alcanzará sobre las 17.

A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado del Noroeste, con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h por la mañana.