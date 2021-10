Boom del Previaje en San Juan: los destinos "estrella" de los que llegan y de los que se van

Una iniciativa que sin duda ha sido un boom es el PreViaje, ofreciendo beneficios por viajar dentro del país, siempre y cuando sea contratando servicios de prestadores turísticos, agencias de viajes y alojamiento que esté inscripto en el programa. A nivel nacional más de un millón y medio de turistas ya han hecho uso de este beneficio, dato que dieron a conocer desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

San Juan no se queda atrás en esa tendencia. A principio de este mes desde el Ministerio de Turismo de la provincia informaban que se había superado el 93% de las ventas total de las realizadas en la edición anterior. Tanto agencias, hoteleros y prestadores del sector en general ven con buenos ojos la temporada de verano que, si bien no es el fuerte de la provincia, está manejando niveles de reservas sin precedentes.

No solo han aumentado las reservas, sino que se ha adelantado la temporada, según resalta el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez, afirmando además que manejan un nivel de reservas importantes, pero sin dar a conocer números fijos. Uno de los motivos por el cual la provincia es una de las más elegidas es debido a atractivo natural, o por lo menos eso es lo que expresan en los distintos grupos de turismo nacional trabajadores del sector.

La temporada alta para recibir visitantes en la provincia por lo general es durante Semana Santa o vacaciones de invierno, pero en esta oportunidad los turistas van a llegar en meses impensados, como noviembre y diciembre. Gustavo Chávez, de GC Turismo destacó que, en su caso particular, tiene llegada de varios contingentes desde los primeros días de noviembre hasta el 23 del mismo mes, luego baja el grupo de gente, pero se vuelve a reactivar durante los primeros días de diciembre, extendiéndose hasta el 26. Esta misma tendencia se replica en distintas agencias de la provincia, incluso en las reservas hoteleras y la demanda que reciben los prestadores.

Los destinos estrellas son Ischigualasto a la cabeza, seguido muy de cerca por Barreal y Cuesta del Viento en tercer lugar, pero no son los únicos, ya que el interés se amplía a otras locales de Valle Fértil y Jáchal. La novedad es que hay muchos turistas que optan por destinos que la provincia está potenciando como Pocito, Albardón, Ullum y Zonda. “Son nuevos destinos que se están comenzando a visibilizar, lo cual es importante para el sector”, destacó por su parte Ariel Giménez.

Por los datos que manejan tanto desde la Cámara como los agencieros, los porteños son los que más eligen San Juan, pero también hay mucho interés de parte de turistas de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, y en menor medida otros de destinos.

Así como están quienes llegan, también hay muchos sanjuaninos que aprovechan la posibilidad que brinda este programa para hacer turismo fuera de la provincia. Desde Rocío Tour y Blanca Paloma, la gerente de turismo Marisol Martínez resaltó que no solo le está yendo bien al turismo receptivo, sino también al emisivo, donde están recibiendo una gran cantidad de consultas, reservas e incluso concretando operaciones a niveles significativos en comparación con años anteriores. “Tenemos más del 50% vendido para enero, con cuatro salidas por semana a la costa y una a Merlo”, dijo.

Si bien esperan desde el sector que con el paso de los días aumente el porcentaje de reservas para salidas fuera de los límites de la provincia para el 2022, no están preocupados por ello ya que, a diferencia de otros años, también hay salidas programadas para noviembre y diciembre, algo no muy común. Las agencias de turismo emisivo para los últimos dos meses del año ya tienen programados varios viajes a Salta, Córdoba, Mar del Plata y Merlo, donde está todo prácticamente vendido, no solo para fines de semana, sino también días hábiles.

¿Cómo acceder al programa PreViaje?

Desde Tiempo de San Juan hemos confeccionado una práctica gruía para que puedas acceder al beneficio del 50% de crédito en compras anticipadas para usar en tu viaje desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022. Esto se puede utilizar en comidas, alojamientos, excursiones, y/o espectáculos.