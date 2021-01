Pura actitud: de estar al borde de la muerte a convertirse en el primer modelo sanjuanino parapléjico

En un pestañeo, aquel 27 de diciembre de 2018, un accidente de tránsito le pateó el tablero de la vida. Nahuel Rojas tenía 19 años y muchos sueños por cumplir.

Tras unos cuantos días rozando la muerte por las lesiones provocadas por el fuerte impacto, este joven rawsino despertó. Con una velocidad envidiable asumió la nueva realidad y puso el contador en cero.

La familia es el gran pilar de Nahuel

Los médicos le habían dicho que su médula espinal había sufrido un daño irreparable, aunque frente a la actitud que asumió Nahuel fue como si le hubiesen comunicado que tenía miopía. No dio tiempo a las lamentaciones, debía seguir avanzando hacia las distintas metas que ya se había marcado.

Fueron muchas horas de rehabilitación, pero con las pilas que invirtió y la inmensa ayuda de sus familiares y amigos rebajó en casi un año los tiempos que le habían pronosticado para la adaptación a la silla de ruedas.

Nahuel, con sus amigos

"Sinceramente para mí fue como volver a nacer, al punto tal que desde entonces festejo dos veces mi cumpleaños. No digo que fuese fácil manejarse con la silla, pero cuando tenés una familia increíble y unos grandes amigos contás con mucho viento a favor", comentó Nahuel, quien también reconoció que la asistencia de los médicos, kinesiólogos y psicólogos fue muy importante para su reconstrucción personal y social.

Terminar el secundario fue la primera estación alcanzada y le sirvió para demostrarse que tendría todas las de ganar si seguía formando parte de la logia del 'querer es poder'.

A renglón seguido, haciendo caso a una acertada sugerencia, Nahuel se acercó al Estadio Aldo Cantoni para ver de qué se trataba eso del básquet adaptado. El flechazo fue rotundo y desde entonces sumó a su vida una actividad deportiva que le apasiona y un grupo de amigos con objetivos en común.

No me canso de darle gracias a Dios por la nueva oportunidad que me dio

El básquet adaptado, una gratísima sorpresa en su camino

Pero sin lugar a dudas que su pequeño Everest conquistado fue entrar rodando en el mundo del modelaje. Mucha culpa tuvo en ello Sole Tassi, quien lo animó desde el primer minuto a vivir la experiencia y le dio algunos tips que terminaron explotando en su primera producción fotográfica.

"Me sentí muy feliz, no solo por lo que viví sino porque me di cuenta que puedo servir de ejemplo para que otros chicos y chicas con alguna discapacidad se den cuenta que la única barrera está en la cabeza de cada uno. Me pone muy orgulloso ser el primer modelo parapléjico de San Juan", confesó el hijo de Néstor y Elsa y hermano de Ariel, Néstor Jr., Micaela y Rodrigo.

La experiencia con el modelaje le cambió la vida

Me pone muy orgulloso ser el primer modelo parapléjico de San Juan

Tras ese estreno con Tassi, Nahuel completó este verano una producción para una marca de mallas y baraja algunos nuevos trabajos en el corto y mediano plazo. Una actividad que deberá ensamblar con su aventura universitaria.

"Quiero estudiar Ingeniería Civil y me estoy preparando para eso. Me dí cuenta que hay que aprovechar cada una de las oportunidades que se tiene", expresó con una fortaleza envidiable, que a lo largo de la charla sólo se vio alterada por su enorme sentido del humor.

Junto a uno de los chicos de La Monada, su banda favorita

Precisamente la risa y las simpáticas ocurrencias tienen un protagonismo especial en la peli de este ejemplo sanjuanino, quien recordó un momento que lo refleja a la perfección: "Un día fui a la cancha a ver cómo jugaban mis hermanos y en un momento uno de ellos se da cuenta de que no había llevado las zapatillas. Entonces ahí no más les di las mía y le dije 'jugá con estas porque no creo que me vaya a pinchar'. Se murieron de la risa".

Este crack disfruta sin límites y está encantado de ayudar a quién sea a sobreponerse a algún contratiempo menor, igual o mayor al suyo. "No hay nada más lindo que sentirse vivo y disfrutar con los que más querés", sentenció.