Eliminarán más de 60 años de historias clínicas del Hospital Rawson

Es que el hospital más importante de la provincia empezará a destruir los archivos de este tipo que van desde 1940 al 2004.

A través de un aviso publicado en el medio local Diario de Cuyo, las autoridades del hospital aseguran que dejarán de guardar las historias porque así lo permite una Ley nacional. La norma citada es la ley 26.529 modificada por la ley 26.742, que dispone que desde el 25 de enero de 2021(este lunes) ya no deberán guardar los archivos.

A pesar de que la norma entra en vigencia inmediatamente, en el mensaje publicado también aclaran que hubo una última oportunidad para quienes estén interesados en recuperar los datos de interés personal.

El edicto dice: "en caso de revestir interés, se solicita el requerimiento por parte del titular o persona legítima, debiendo ser solicitada por escrito antes del día 25/01/2021".

Esto significa que, a partir de este lunes en la mañana, no se podrán recuperar los archivos de historias clínicas desde hace 64 años que estaban guardados en el hospital.

Ahora bien, no está claro en el edicto si la desafección de historias clínicas también no tiene una contraparte de información digitalizada a la que podría accederse o si en efecto se perderán todos los datos hasta el 2004. Desde el nosocomio no emitieron otro comunicado oficial que aclare esta información.