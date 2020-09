En los dos geriátricos sanjuaninos el inicio del contagio sería el mismo

Los contagios dentro de geriátricos sanjuaninos tienen en vilo a la provincia, dada la particularidad de que los residentes son todas personas de riesgo y las muertes que ya se han dado producto del ingreso del coronavirus a estas instituciones. Ya son dos los hogares de ancianos que registraron brotes de COVID-19 y el origen del contagio en ambos casos parece ser el mismo: personal de salud que llevó el virus a las instituciones.

“De las 30 residencias habilitadas con las cuales se trabajó denodadamente desde principios de la pandemia, solamente 3 presentaron protocolos para visitas permitidas que estaban acotadas a 15 minutos, una vez por semana, con todos los elementos de protección personal, que fue el caso de la primera residencia. Para esta segunda, hace 6 meses que no recibía visitas pero en ambas hubo presencia o ingresos de virus en las mismas. En la primera se pudo determinar que el nexo no había sido por parte de algún visitante sino por uno de sus operadores, por personal de salud. Y en la segunda, si bien es una investigación que está llevando a cabo Epidemiología del Ministerio, hay altísimas presunciones de que fue de la misma manera el ingreso, a través de uno de sus operadores”, informó Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud de San Juan, este martes, en diálogo con radio AM1020.

El 24 de agosto, Salud Pública informó sobre un brote de coronavirus en un geriátrico de Rawson, con 18 personas asumidas como contagiadas, que tuvo 6 muertes hasta ahora. A menos de un mes, este 19 de septiembre, se registró el segundo brote en una residencia para adultos mayores, también ubicada en la comuna rawsina, con mayor alcance: 43 infectados, contando residentes y personal médico y de asistencia en el lugar, y una mujer fallecida. Es decir, que hasta ahora hay 7 muertos por coronavirus en San Juan que son residentes de geriátricos.

El funcionario ahondó: “Ambas residencias habían presentado sus protocolos, los habían trabajado y habían sido acordados pero en algún lugar este protocolo tuvo una falla, fue vulnerado, lo cual no significa que haya habido una intencionalidad pero sin duda hay alguna inobservancia y por eso estamos hablando ahora de una afectación importante. Ahora de 38 residentes, solo 6 fueron negativos, lo cual habla de un alto índice de positividad y con afectación en gran parte de su plantel, lo que ha requerido que deje de estar operativa y su evacuación absoluta de sus residentes, tanto positivos como negativos. Esto, entendiendo que tanto los negativos como los positivos asintomáticos no podían cumplir aislamiento dado que el equipo de operación de la residencia se vio francamente disminuido y no había responsable técnico al mando de la misma”.

Espejo dijo que es muy complejo el sistema de operatividad de las residencias, dado que son numerosos los residentes, que son de grupos vulnerables y que tienen comorbilidades, además de que muchos tienen un deterioro neurocognitivo importante, lo que juega en contra en el sentido de que tienen dificultades para acatar normativas como el distanciamiento, uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otras medidas contra la pandemia. Además, del correcto uso de los elementos de protección personal que aumentan la posibilidad de contaminar y contaminarse, como así también el control de ingresos.

Reafirmó que estos contagios no parten de los residentes sino de personas que tienen movilidad, es decir, que pueden ingresar y egresar de las instituciones.

¿Más geriátricos con contagios?

Un factor de preocupación y de investigación también es el hecho de que en el segundo geriátrico se sabe que el personal de salud y operativo afectado tiene más de un trabajo. Se estudia qué pasa con los 14 empleados, donde hay desde médicos y enfermeros hasta administrativos, y no se descarta que algunos trabajen en otros geriátricos de la provincia.

En este marco de alarma reencendida, Salud Pública anunció que inician ahora una nueva ronda de testeos de COVID-19 en toda la población de geriátricos sanjuaninos.