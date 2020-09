Raúl Kulichevsky, el orgullo sanjuanino que envió el SAOCOM-1B al espacio, habló con los chicos de la EIDSF

Argentina completó con éxito el pasado lunes el lanzamiento del satélite SAOCOM-1B al espacio y entre los grandes protagonistas que contribuyeron a que así fuese estuvo un sanjuanino. Se trata del ingeniero aeronáutico Raúl Kulichevsky, que a su vez es director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Kulichevsky, con la voz llena de alegría y la mirada en la misma sintonía, se prestó gentilmente este miércoles a una entrevista con alumnos de su querida Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (EIDFS), de la cual egresó en el 1983 como Técnico en Construcciones y en la que vivió inolvidables momentos.

Ubicado aún en un rincón del Cabo Cañaveral, en donde participó del lanzamiento del satélite, este referente de la actividades espaciales compartió sensaciones y respondió las inquietudes de sus interlocutores -entre ellos la vicerrectora Mónica Coca y Jorge Gutiérrez, director de la EIDFS- y de los cientos de personas que siguieron la charla a través del nuevo canal de Youtube del Centro de Estudiantes de la EIDFS.

Es importante prestarle atención a todo lo que te enseñan en la escuela porque después te das cuenta que sirve, independientemente del camino que uno vaya a seguir. Ahí te das cuenta lo completa que es la formación de la Escuela Industrial

Empezando por el sentimiento que le invade tras el exitoso lanzamiento, Kulichevsky aseguró: "Nos sentimos aliviados y muy orgullosos. Estamos muy contentos ya que fue una campaña de lanzamiento absolutamente inusual, atravesada por las condiciones de la pandemia. Todavía estamos trabajando y atentos a cómo está el satélite. Está perfecto y cumpliendo con todo lo que esperábamos para estos días. Y también estamos con ganas de volver a la Argentina. El domingo a la noche estamos volviendo".

El director de CONAE también reconoció que nunca se le pasó por la cabeza que llegaría a vivir esto que hoy lo encuentra como especial protagonista y aprovechó para dejar un claro mensaje para los chicos.

"Nunca imaginé formar parte de algo así. Sí tenía algo en mi interior que me acercaba a la espacio, pero en esa época no sabía de ningún camino para conseguirlo. A medida que fue pasando el tiempo me enteré que se podía estudiar Ingeniería Aeronáutica, que por aquel entonces es lo que más me acercaba al área espacial. Ese era mi objetivo", comentó Kulichevsky.

"En ese momento era imposible imaginarlo, pero aquí estoy y sigo soñando con otros objetivos, con nuevas cosas. No es que crea que es poco lo logrado, pero hay que seguir peleándola", completó.

No hay que autocensurarse. Por más complejo o difícil que sea lo que uno quiere hay que intentarlo. Hay que esforzarse y ver lo que pasa. Hay que permitirse la posibilidad de lograrlo

En la charla también hubo tiempo para agradecer lo aprendido tanto en lo personal como en lo académico en la Escuela Industrial: "Cuando me tocó hacer el cursillo para entrar en la Universidad de La Plata me di cuenta que la formación de la Escuela Industrial era excelente. Comparándome con otros alumnos, yo superé los exámenes si problemas gracias a la base que traía".

"Pasé una etapa importante de mi vida. La Escuela Industrial no solo fue el lugar de formación, sino que también uno recibe valores humanos y encuentra gente con la que he tenido la suerte de crear una gran amistad. Incluso hoy nuestros hijos son amigos en esa edad y eso es un regalo de la vida", completó.

La entrevista se extendió por casi una hora y media y también hubo tiempo para hablar de especificaciones técnicas y las funciones que cumplirán los satélites SAOCOM, los nuevos proyectos que dirige en la CONAE y también inquietudes puntuales.

