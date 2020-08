Jefa de Epidemiología: "me da bronca, impotencia, cuando veo personas sin tapaboca”

Monica Jofré, jefa de Epidemiología habló esta mañana en LV5 Radio Sarmiento y dejó en claro varios conceptos. Uno de ellos afirmando que el brote en Caucete ya está controlado: "El brote de Caucete está controlado y con los bloqueos barriales se ha logrado mantener la situación en otras zonas” Además expresó sobre la situación que se vive en Santa Lucía: “Creemos que el conglomerado grande de Santa Lucía también ha empezado a disminuir".

La Fase 1 se extenderá hasta el próximo 4 de septiembre, y a partir del 5 toda la actividad económica volverá a la normalidad. Ante esta situación, Jofré expresó: "Me da temor lo que suceda a partir del 5

La funcionaria de Salud también se expresó sobre la responsabilidad que todos los sanjuaninos deben tener a partir del día 5 para que esta situación no se agrave: "Tenemos una semana como para que seguir machacando, que la clave está en cumplir las normas de prevención, porque la conducta de cada uno es vital”. Además, expresó su molestia con las personas que no cumplen con los hábitos diarios: "Me da bronca, impotencia, cuando veo personas sin tapaboca, porque es mucho el trabajo que estamos haciendo y está bien, es lo que corresponde, pero la responsabilidad es de todos".

Seguido, mostró su preocupación con los más vulnerables: “Hay que pensar que la gente mayor está en riesgo y que hay un sistema de salud y es responsabilidad de cada uno de nosotros que el sistema no colapse. Estamos preparados, pero dependemos de la responsabilidad de todos".