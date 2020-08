Una alegría para Daniel, el joven semitero que necesitaba arreglar su bici para salir a trabajar

Después de la tormenta siempre sale el sol. Así lo siente Daniel Castro, el joven que conmovió en las redes sociales con un pedido desesperante: necesitaba un repuesto y una rueda para reparar su bicicleta y poder seguir trabajando.

Lo que pasó fue el chico, oriundo de Chimbas, sufrió un accidente de tránsito el jueves pasado y producto de ello su bicicleta, el vehículo con el que sale a vender semitas, fue destrozada. "Venía de trabajar cuando a dos cuadras de mí casa una mujer en moto dobló en contramano y me atropello Según el marido, me iban a regalar una bicicleta pero al final no fue así. Sólo me dice que no puede venir y que él no tiene la culpa del accidente", había contado a Tiempo de San Juan.

Tras la nota de este medio, fueron infinitos los mensajes que le llegaron para poder brindarle una mano. Uno de ellos fue el de la Municipalidad de Chimbas. "El intendente se contactó conmigo y me ayudó donándome una bicicleta para que pueda seguir trabajando. Un hombre que tiene una bicicletería también me fue a buscar para arreglar mi bici. Estoy muy agradecido con la gente que se ha contactado para ayudarme ", contó agradecido el protagonista.

Es que este mismo miércoles Daniel, con los cuidados pertinentes por la emergencia sanitaria, fue recibido por el intendente Fabián Gramajo en el edificio público del departamento. Allí el funcionario le hizo entrega de una bicicleta para que pueda seguir ayudando a su familia con la venta de semitas.