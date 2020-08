El caucetero hijo del "paciente 23" se defiende: "No salí del departamento"

El caucetero identificado como el paciente 23 se encuentra internado en el hospital Rawson, "estable, y con respiración asistida", señaló su hijo, José Ibiza.

El hombre es el dueño del corralón, y se especulaba que pudiera haberse contagiado en contacto con transportistas que le llevaban mercadería, como leña desde La rioja.

Su hijo, quién dio declaraciones a Radio Sports, fue testeado y mostró anticuerpos propios de la infección, aunque no dio positivo para Covid 19.

Una de las líneas de investigación de Salud Pública es que él pudiera haberlo contagiado, aunque pasara la enfermedad sin necesidad de ser atendido.

"Con mi mamá estamos aislados en mi casa porque a mí me dio negativo y a ella le dio positivo”, señaló.

Apuntó que llevó a su padre al centro de salud caucetero, por una deshidratación, después de que el progenitor desoyera el consejo de ir al médico. Eso fue el 9 de agosto, cuando "lo atendieron, le pusieron oxígeno y en la madrugada siguiente le dieron el alta. No lo hisoparon, me dieron una medicación porque supuestamente era una gripe”.

“Lo llevé a la casa, tuvo una leve mejoría y al viernes de la semana siguiente se descompensó y lo volvieron a internar. Ahí estuvo con suero y recién a las 2 de la mañana le pusieron oxígeno. Fue ahí cuando lo hisoparon”, declaró.

"No tiene sentido nada de lo que dicen, yo no salí del departamento", se defendió, y agregó: "Sólo he salido a comprar pañales y mercadería".

"El corralón está cerrado desde diciembre, y mi hermana, que vive en Salta, llegó en diciembre y se fue en febrero", concluyó.