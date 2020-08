Qué opinaron los principales referentes sanjuaninos sobre el regreso a cuarentena estricta

Fabián Gramajo, intendente de Chimbas.

"Me parece lo más acertado porque va a depender de la responsabilidad que tengamos cada uno, el seguir cuidándonos. Acompaño y seguiré acompañando cada medida tomada por el gobernador Sergio Uñac. Creo que hoy más que nunca debemos cuidarnos tomando los recaudos correspondientes. Como intendentes tenemos que ayudar al Gobernador y a su vez el vecino debe ayudarnos siendo responsable y acatando las medidas que vayan surgiendo más allá de los cuidados básicos como e quedarse en casa, el uso de cubre boca, higiene personal con lavado de manos y uso de alcohol, higiene de los hogares y distanciamiento social. Creo que si somos responsables, entre todos vamos a salir adelante".

Marcelo Orrego, diputado nacional Frente Con Vos

"El desafío es grande y es el momento de no bajar la guardia. Creo que luego de la aparición de nuevos casos, era una medida que inexorablemente se iba a plantear para que, a través de controles y testeos se pueda identificar más casos y evitar que el virus siga circulando. El presente y probablemente lo que viene no será facil, pero tiene que encontrarnos unidos y pensar siempre en lo más importante de todo que es, nuestra gente y la provincia". }

Fabián Martín, intendente de Rivadavia

"No es lo ideal, a nadie le gusta volver a fase uno pero entiendo que en esta oportunidad es necesario en virtud de todo lo que se está desencadenando".

Eduardo Castro, UCR

"Entiendo que el Gobierno debe manejar información más detallada y profunda de la evolución de los casos, interpreto que por ello deben presumir que habrá más casos en el Gran San Juan y desde ese lugar me parece apropiado en vista de experiencia en otras provincias, como Jujuy y La Pampa. Jujuy estuvo mucho tiempo sin casos, flexibilizó un poco y luego se les hizo incontenible el avance del coronavirus. Por otra parte en La Pampa y luego de días de calma, tuvieron la precaución de volver a la fase uno. Hasta que no esté controlado, es apropiado que el Gobierno haya tomado la decisión de volver a fase uno".

Luis Lucero, UDAP

"Acordamos como gremio en su totalidad con el gobierno de la provicia, como sindicato hemos estado siguiendo lo que pasaba en torno a la presencialidad. Estamos escuchando a los docentes, tal es así que le pedíamos al Gobierno que suspenda los ofrecimientos de cargos. El Gobierno está preparado para afrontar este tipo de eventualidad, ha trabajado sin descanso, lo he podido observar, cómo se han abordado las distintas instancias, Salud Pública, Seguridad, el Comité Covid-19. A partir de las líneas bajadas por el gobernador Uñac, se ha tomado la decisión necesaria en un momento oportuno"

Betty Puga, periodista

"Considero que es la mejor medida para contener la circulación del virus. En mi opinión, esta acción no solo responde a lo sanitario sino que evitará hechos de "paranoia". Aunque sin dudas no es buena para la economía".

Marcelo Vargas, unidad Comercio de la Federación Económica

"Nos parece bien porque se ha disipado el virus por todos lados, es la mejor medida que tomó el Gobierno la de frenar durante 14 días para ordenarse. Después a trabajar de vuelta, vamos a tener que aprender a convivir con el virus porque no podemos vivir encerrados de cuarentena en cuarentena. Está bien que el Gobierno se ordene, que vea donde están los casos, los focos, haremos un esfuerzo los del sector comercio, también nos vamos a ordenar nosotros. Es bueno el momento para que nos ordenemos todos y no se tome la medida con 200 casos".

Horacio Quiroga, diputado provincial

"Siempre dije que no podíamos evitar ni el virus ni el contagio desde el Estado. Pero si podíamos hacer lo que teníamos que hacer que fue preparar el sistema de salud para atender adecuadamente a quienes lo necesitaren y trabajar en la concientización de la población frente al flagelo pandémico. Ahora con el virus circulante es hora de poner en funcionamiento lo planificado y fundamentalmente colaborar entre todos con esmero y dedicación para que la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad guíen nuestras practicas sociales en el compromiso de garantizar el bienestar de nuestros comprovincianos".

Eduardo Cerimedo, propietario de un gimnasio

Si es solo por 14 días para contener y después con protocolos estrictos volver a las actividades económicas, no me parece mal. Ahora, si esto es una verdad parcial y en 14 días extienden el confinamiento, me parece muy mal.

Creo q debemos aprender a convivir y subsistir con el virus, hasta que llegue la vacuna. Sino, en vez del virus, nos va a destruir la economía. Lamento que autoridades y ciudadanos se hayan relajado tanto, y no me incluyo porque fui estricto con los protocolos, y por eso me duele más esto. Hoy tengo la sensación de que no cuidamos lo que teníamos, aunque en el fondo era casi imposible que nos estuviéramos salvando....solo teníamos suerte y se nos acabó".

Daniela Castro, Ministerio de Defensa de la Nación

"Considero que es una medida atinada conforme a evitar la circulación e incremento de casos de COVID 19 en la provincia.Es un gran esfuerzo el mantenerse en aislamiento, pero hay que hacerlo para proteger la salud de cada sanjuanino y sanjuanina".

Hugo Goransky, Unión Industrial

"Es muy difícil determinar qué significa “industria esencial” esto significa que queden zonas grises y se genera muchos conflictos sobre quienes trabajan y quienes no. La industria no genera tránsito de personas y no ocupa el transporte público pero si genera trabajo y mueve la economía sería muy positivo que le industria se tome toda como un solo bloque y no se busquen a ser definiciones que generan confusiones".

Néstor "Roly" Olivera, periodista

"Es una medida correcta en un estado de certidumbre en cuanto a los contagios producidos que además son una foto de un hecho ocurrido una semana atrás. Las actividades económicas esenciales tienen continuidad. Es una medida lógica y responsable ante la irresponsabilidad ciudadana. El Estado debe estar y estuvo".

Fabián Saffe, economista

"Siempre es mejor volver ordenadamente que tener que suspender todo desordenadamente. Si bien la economía cuando volvés a la fase 1 se resiente, peor es que colapse o generar una situación de pánico producto de los acontecimientos y no de una decisión política. Me parece correcto volver a la fase uno, la economía se va a resentir más vale que sea ordenadamente antes que pueda llegar a colapsar el sistema de salud. Pensemos en Jujuy, que no hicieron nada hasta que estalló y hoy tienen un problema sanitario mayúsculo y un problema económico mayor. Es preferible resignar economía y tomar medidas ordenadas que permitan una rápida recuperación y una mejor performance sanitaria".

Melisa Quiroga, cantante

"Yo pienso que todo lo realizado ha sido en vano. Cuando pensas que está por salir el sol, de repente llueve de nuevo. Un año prácticamente perdido. Un año en el que no trabajé, no recibí ningún subsidio, ni IFE, ni absolutamente nada. Un año en el que no se pudo sembrar ni cosechar. ¿Cómo haces para pagar alquiler, impuestos, AFIP, comida y necesidades básicas sin poder trabajar? ¿Cómo haces para estar tranquilo en tu casa haciendo cuarentena cuando no sabes si vas a llegar a fin de año porque se te acabó todo lo que ahorraste toda la vida? Y todo por culpa de gente inepta e irresponsable que tienen el ego tan alto de pensar que son supremos y de que "no pasa nada". Que Dios nos ayude siempre a aquellos que la estamos padeciendo desde marzo hasta vaya a saber uno cuando y le dé claridad a nuestros gobernantes para esta etapa dura que estamos atravesando".

Juan José Ramos, viñatero

"Me parece bien. Es la única forma de evitar q el virus se expanda. Las actividades agropecuarias esenciales (artículo 23 de la disposición) estarán permitidas, como lo hicimos en la cosecha sin tener ningún problema de contagio. Esto es manteniendo la distanciamiento y usando todos los elementos de protección. Entendemos que podremos continuar con la poda y atada porque ya viene el brote. Y también con los riegos. El lunes hablaremos con el ministro Andrés Díaz Cano sobre este tema".

Daniel Tejada, periodista de Canal 13

El regreso a Fase 1 de aislamiento en San Juan es producto de la planificación presentada en público el 28 de julio pasado. Si uno seguía simplemente el curso de los acontecimientos desde el miércoles pasado en adelante, sabía que el paso siguiente era la cuarentena estricta. Estaba escrito. A diferencia del 20 de marzo, esta vez la pandemia tiene manual de procedimiento y ojalá los sanjuaninos estemos a la altura de lo que la historia nos demanda. No es opinable. No hay alternativa".

Florencia Peñaloza, diputada provincial

"La verdad que considero que es una medida oportuna y responsable para proteger la salud de todos los sanjuaninos. A partir de ahora la responsabilidad es nuestra cómo ciudadanos de cuidarnos nosotros y cuidar al otro".

Hugo Flores, cantante de Omega

"Estoy muy triste. Habíamos vuelto al escenario, a reencontrarnos con nuestra gente, a hacer lo que tanto queremos y amamos que es hacer música, y otra ver tener que pensar de frenar todo. También la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver a trabajar, en particular nosotros que estamos lejos de la familia, ya dos meses que no los vemos. Es triste, pero acompañamos la decisión. Ojalá sea la más acertada para lograr un orden y no sea peor de lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas. A soportarlo y poner en frío la cabeza".

Enzo Cornejo, diputado provincial

"Dadas las condiciones y el escenario actual, considero oportuno el regreso a fase 1. Si bien puede considerarse como un retroceso, hoy debemos cuidar el esfuerzo enorme que se viene haciendo en la provincia y actuar con responsabilidad y convencidos de que con compromiso y solidaridad de los sanjuaninos vamos a salir adelante. Estamos a disposición del gobernador y de todo su equipo, atentos para sumar y acompañar en esta etapa, quizás la más complicada de todas, pero convencidos de dar nuestro aporte en pos de garantizar la salud y seguridad de los sanjuaninos".

Rodolfo Chiffel, periodista

"Lo primero que me genera un sentimiento de tristeza, pero también de bronca. Tristeza porque todo el esfuerzo del Gobierno y todos los funcionarios habían hecho tomando decisiones políticas importantes para combatir el virus, y da la impresión que todo eso lo sacas del bolsillo y lo tirás como basura. También me genera tristeza saber que habíamos logrado tanto como sanjuaninos y como sociedad, eramos el ejemplo a nivel nacional y el mundo. Y de repente, a foja cero. Nos cansamos de leer que los jóvenes se juntan, que una fiesta allá y acá, y claramente no tomamos consciencia, que el virus mata gente. Ahora tenemos el desafío de recuperar todo lo que logramos, que nos queramos un poco más".

Rodolfo Colombo, dirigente de Actuar

"Me genera tristeza porque en San Juan estábamos viviendo una realidad bárbara para lo que veíamos en otras provincias, y aquí la actividad era prácticamente normal en todo punto de vista. Era bueno lo que vivíamos, cuidándonos, con distancia social. Y también tristeza porque desde lo económico se retrocede, mucha gente durante 14 va a tener que cerrar y dejar de trabajar. Preocupación por la fuerza con la que se propaga el virus. Me parece que está bien la decisión del gobierno, hay que cuidarse. Esto era inevitable, tarde o temprano iba a llegar".

Alberto Platero, comerciante y presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol

"No lo esperaba. Más allá del fútbol, uno es comerciante y estamos con los dedos cruzados. Estamos con una mezcolanzas de cosas porque realmente no querés que se infecte la provincia, tus empleados y la familia, pero a su vez cómo hacemos para sostener esto de aquí a dos semanas. Estábamos recuperándonos y vuelve todo para atrás. Serán dos semanas, después otras dos semanas más. Pero uno tiene que ser justo, si queremos volver a lo de antes hay que aislarlo. Hay que arreglar lo que se descompuso para volver a la fase que estábamos, a la 5. Tengo una desazón y tristeza enorme".

Federica Mariconda, periodista El Zonda

"En este momento, como está la situación en San Juan, es indispensable volver a Fase 1. Hoy se dijo claramente en conferencia de prensa que por la irresponsabilidad de una persona hay casi 800 mil sanjuaninos con posibilidades de contagiarnos. No sólo es importantísimo volver a Fase 1, cada sanjuanino tiene que tener la responsabilidad -salvo que sea un trabajador esencial- no salir de su casa y tomar todos los cuidados pertinentes".

Juan Manuel Gómez, periodista El Huarpe

"Me parece lo correcto a hacer en este momento delicado frente a los casos de coronavirus que se han detectado. Es clave que cumplamos con las medidas sanitarias para evitar que más personas se vean contagiadas. Es una situación que nadie quería, pero pasó. Tal vez debimos, como sociedad, cuidarnos más y terminamos cayendo en un estado de relajación que hoy motiva a que estemos nuevamente en Fase 1. Confío en que podamos hacerlo durante estos 14 días y lograr volver, una vez más, a la normalidad, o entrar en una nueva normalidad. También espero que las autoridades hagan cumplir las medidas de seguridad y prevención para que esto no se agrave. De igual manera, esto es algo que entre todos debemos hacer".

Leonela Yúdica, boxeadora y concejal por Chimbas

"Estoy totalmente de acuerdo. Es necesario tomar todas las medidas sanitarias y quedarse en casa. El comportamiento y la responsabilidad de cada sanjuanino serán cruciales para salir de esta situación".

Laura Vera, Amas de Casa

"Una medida muy acertada en virtud de lo que estamos viviendo. Nosotras identificamos la relación estrecha que hay con personas con Caucete, esto nos generó incertidumbre. Para evitar que el virus se propague, es conveniente. De hecho nosotras en la Asociación el mismo día que se conocieron los dos casos solo asistimos a los comedores y merenderos con restricciones. Todos nos tenemos que cuidar, si bien es complicado el momento económico, los sanjuaninos tenemos que priorizar la salud".