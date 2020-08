El presidente suspendió por decreto las reuniones sociales en el país: qué pasará en San Juan

El presidente, Alberto Fernández, este lunes sacará un nuevo DNU el cual dirá entre otras medidas, que quedarán suspendidas por 15 días las reuniones sociales en todo el país. Esta medida fue confirmada por fuentes oficiales del Gobierno sanjuanino, el cual ahora evaluará esta medida dispuesta por el primer mandatario.

Carla Vizzotti Secretaria del Acceso a la Salud, expresó en el reporte matutino de este domingo que: "el aumento (de casos) que se ve en las provincias que han pasado de ASPO (aislamientos social preventivo y obligatorio) a DISPO (distanciamiento social preventivo y obligatorio) es importante, y es por eso que en el DNU de mañana, en esta nueva normativa y por estos 15 días, hasta el 16 de agosto, se van a suspender las reuniones sociales en todo el territorio nacional".

La funcionaria explicó que se tomará esta medida para que no haya aumentos de casos. Es decir, que en los lugares que hay muchos casos no sigan en aumento, y donde no hay circulación viral, no aparezca ningún foco nuevo. "Para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay brote podamos minimizar la posibilidad de tenerlo", expresó.

Otras de las frases de la misistra fue: "El riesgo aumenta en las reuniones sociales tanto en los lugares donde está autorizado hacerlas como donde no está autorizado y se realizan igual”.