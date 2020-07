Vuelta a las aulas: esto opinan los sanjuaninos sobre retomar las clases presenciales

Luego de varios meses de clases online debido a la pandemia del coronavirus, en agosto se retomarán las clases presenciales en las escuelas sanjuaninas, siempre y cuando se mantenga el estatus sanitario.

Antes de que llegue la fecha, para anticipar cuál será la reacción de los papás, Tiempo de San Juan consultó con sus lectores si estaban de acuerdo o no y no hubo una respuesta totalmente contundente. Es que si bien la mayoría, el 60% dijo que no debían volver a las aulas, hubo un porcentaje importante, un 40% que opinó que sí.

Noticias Relacionadas El ministro de Educación de San Juan dijo la fecha exacta para el retorno de clases presenciales

La opinión de los progenitores será fundamental en agosto cuando vuelvan las clases, ya que podrán optar porque sus hijos no retomen la modalidad presencial y sigan estudiando a través de plataformas digitales, como hasta ahora.

Incluso Educación realizó su propia versión de la encuesta, para tener presente la opinión de la comunidad educativa en las próximas decisiones que tomará. Si en ésta los resultados son similares a los de Tiempo de San Juan, un 40% de los chicos retomarían la asistencia a clases con las nuevas normativas, entre las que está darle prioridad a los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria y disminuir a la mitad la ocupación de las aulas.