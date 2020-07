Noveno caso: estuvo en contacto con otro camionero al que tuvieron que aislar

Este lunes dieron detalles de el nuevo caso de coronavirus sanjuaninos, que llamativamente es un camionero chileno de 29 años. La detección se dio en el límite sanjuanino, en uno de los controles de rutina que están realizando en los corredores seguros, pero tras el positivo se dieron dos llamativas repercusiones.

La que más dudas genera es por qué hay un otro transportistas aislado tras tener contacto con este camionero, si el hombre fue detectado en el límite y permaneció aislado durante todo el trayecto al hospital. Esto se debe, explicaron desde Salud, porque el otro transportista estuvo en contacto con el noveno caso en Uspallata, Mendoza y habría viajado junto con él.

Pero además, otra duda que surgió es que el hombre no es sanjuanino y no se contagió de forma local, pero igual se convirtió en el noveno caso local. Ante la pregunta de por qué se suma a las estadísticas de la provincia, Mónica Jofré explicó que por protocolo los casos se cuentan en el lugar donde van a realizar el aislamiento. Por eso tras la detección en el control San Carlos el hombre permanecerá en un hospital en observación (no tiene síntomas) y automáticamente se convierte en caso local.