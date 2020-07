En San Luis ahora dicen que el camionero que estuvo en San Juan no está infectado

Durante la noche de este domingo, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, encabezó un nuevo reporte sobre el caso de Gilberto Bongiovanni de Tilisarao, el camionero que estuvo al menos cuatro horas en San Juan, y por el cual la provincia puntana volvió a la fase uno del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La presidenta del Comité de Crisis de San Luis, María José Zanglá, comunicó que los dos análisis realizados a Gilberto Bongiovanni de Tilisarao en las últimas horas le dieron negativo. La situación obligó al Gobierno tener que modificar medidas.

Sobre estos análisis detalló que el primero fue un test rápido, del cual obtuvieron resultado a las 0:30 de este domingo, y el segundo un PCR a las 6.

Dijo que el hombre, tal como lo informaron las autoridades sanjuaninas, tenía un test rápido efectuado en San Juan el 26 de junio, en El Encón,, el cual le había dado negativo para Covid-19.

Y que el 1° de julio se realizó un PCR en un laboratorio privado de San Luis, que fue remitido al IACA en Bahía Blanca y que dio positivo para el virus. Este último resultado (informado este sábado) fue el que tuvo en cuenta el Gobierno para que toda la Provincia volviera a la fase 1 (aislamiento social y obligatorio).

“Desde el punto de vista científico se puede tratar de un paciente que presentó síntomas leves, con un período de transmisión corto, con una carga viral que estaba ya en este primer estudio realizado el 1º de julio que demostraba que era una carga viral baja. El paciente manifestó que tuvo síntomas leves el día 28, entonces al sexto día del inicio de los síntomas ya tiene PCR negativo, que coincide con la fecha 4 de julio. Inmunológicamente es un paciente que nosotros podemos interpretar que se encuentra en ventana que por eso que nos da negativo”, argumentó la presidenta del Comité de Crisis.

Y explicó: “Esto significa que no tiene detección y que su respuesta inmunológica todavía no está completada y no detectamos anticuerpos en sangre”.

“La segunda posibilidad al analizar estos resultados es que la muestra del 1º de julio esté contaminada o se haya cruzado con otra muestra porque no tenemos una trazabilidad confiable o comprobada del movimiento de muestra desde que salió hasta que llegó a Bahía Blanca. La tercera posibilidad es que la técnica o procesamiento de la muestra sea distinta en el instituto de Bahía Blanca. Le solicitamos al IACA la muestra y que nos remita una contramuestra. La cuarta posibilidad es que sea un falso positivo”, agregó.

Frente a ese panorama y con tres testeos que arrojaron que no posee coronavirus, dio la interpretación oficial: “¿Qué interpretación tomamos? Es un paciente sintomático leve que transita un período de transmisibilidad bajo, con un período asintomático muy leve. Al sexto día o al séptimo día del inicio de los síntomas está demostrado que las PCR pueden ser negativas y que puede tener período de ventana en el cual nosotros no detectamos anticuerpo. O sea, para nosotros es un paciente positivo para coronavirus”, completó.

Con los dos resultados negativos en la mesa (analizados por el Laboratorio de la Provincia), Zanglá expuso que se hizo una evaluación científica y que llegaron a una conclusión: “Se trata de un paciente positivo con síntomas leves y menores posibilidades de contagio”.

“Tiene la justificación científica para serlo”, afirmó Zanglá.

Por todo esto, el hombre permanecerá aislado en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Merlo.

“Al día 10 de la primera muestra (11 de julio) se hará una nueva muestra de PCR para constatar si cumple con los criterios de alta”, anticipó la funcionaria, y agregó que luego deberá cumplir con una cuarentena obligatoria.

El Gobierno confirmó que en las últimas horas detectaron 123 contactos de cercanía con Bongiovanni, de los cuales 47 fueron estrechos (entre familiares y personas con las que mantuvo encuentros esenciales). Se realizaron 28 hisopados y todos dieron negativo. “Los estrechos se mantendrán en cuarentena donde lo dispongan las autoridades sanitarias”, añadió la funcionaria.

Señaló que Epidemiología seguirá trabajando y haciendo testeos en todas las localidades donde se identificaron los contactos estrechos con Bongiovann: Merlo, Bajo de Véliz, Los Molles, Papagayos, Naschel, Concarán, Tilisarao, Villa del Carmen, Saladillo, La Toma, Quines, Villa Mercedes, San Luis, Juana Koslay y San Martín.

Ante este caso, la presidenta del Comité pidió a la población que eviten viajar a otras localidades. A su vez, solicitó que quienes tuvieron contacto con el paciente llamen a un teléfono de vigilancia epidemiológica 2665001178 o en su defecto se dirijan al centro de salud más cercano y esperen las indicaciones.

(Con información de El Chorrillero)