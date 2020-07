Comida, montaña, vinos y arte: el imperdible ‘EN VIVO’ de Carlos Gómez Centurión este domingo

View this post on Instagram

Carlos Gu00f3mez Centuriu00f3n, artista y arquitecto. Vive con su familia en una finca de San Juan rodeado de viu00f1edos junto a la Cordillera. Hacedor permanente de proyectos a gran escala, creador de pinturas, objetos, pelu00edculas, libros, casas, museos yu2026comidas! Este domingo a las 17 nos vamos a encontrar en vivo con Carlos y mientras nos comparte sus u00faltimas obras hechas en cuarentena y los paisajes de su increu00edble entorno, nos va a enseu00f1ar a hacer un risotto a lo grande, como todo lo que u00e9l hace. Arte, montau00f1a, comida, vinosu2026 Se puede pedir algo mu00e1s para este tiempo? Sean tod@s bienvenid@s a este espacio de inspiraciu00f3n y aprendizaje, a esta cocina de proyectos.