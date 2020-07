Toda la verdad del camionero con coronavirus que fue escrachado en San Juan

Corrieron como reguero de pólvora mensajes criticando al caucetero que es hasta este viernes el último caso positivo de coronavirus, el número 20, registrado en la provincia. Dijeron que se había juntado con unos amigos a comer un asado y que había estado circulando por Caucete sin cuidarse ni cuidar a los demás. De su caso salieron 7 contactos estrechos, familiares, que debieron ser aislados y que en el primer hisopado dieron negativo.

El transportista concedió una entrevista a Diario de Cuyo y contó su versión. Se identificó como Nicolás Giménez, de 42 años de edad. Relató que trabaja para una empresa de Santiago del Estero y que de esa provincia salió el viernes 24 de julio en viaje a Mendoza, transportando fardos de tela.

Contó que como estaba cerca y hacía 40 días que no veía a su esposa e hijos decidió entrar a San Juan a verlos. "No quería venir pero no tenía síntomas, no tenía nada, y vine. Qué más quiero yo que mis familiares estén bien", dijo en la entrevista.

Ese viernes por la noche arribó al control en Bermejo y mostró el resultado de un test rápido, hecho 8 días atrás, a las autoridades. Entonces le exigieron que se haga una PCR. "Me dijeron que como hacía mucho que no venía a San Juan, me tenían que hacer directamente el hisopado, pero aparentemente lo hicieron mal, no recaudaron las suficientes pruebas", aseguró en sus declaraciones al matutino local.

El camionero aseguró que luego lo autorizaron a seguir hasta su casa, que es en un barrio cerca del centro de Caucete. "Me dijeron que tenía que esperar ahí el resultado, que cualquier cosa me iban a llamar. Estuve el sábado con mi familia haciendo lo rutinario y a la tarde me llamaron para decirme que había salido mal el test y que tenía que volvérmelo a hacer. La doctora (jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica) Jofré me explicó que había salido mal y que había muchas chances de ser positivo, que me tenía que volver a hacer el test y yo seguir aislado en mi casa sin tener contacto con gente".

Según el relato del caucetero, fue citado a las 9 del día domingo 26 de julio para hisoparse en el Hospital César Aguilar de la villa cabecera. Hasta allí fue y volvió en su auto particular sin pararse en ningún lado, afirmó. Ese mismo día, a la siesta, Jofré lo notificó de que era positivo de COVID-19.

¿Hubo o no asado?

¿Qué hizo en Caucete? Giménez aseguró que tras llegar el viernes por la noche a su domicilio y estuvo con su esposa, sus dos hijos más chicos y su nieta que estaba de visita. El sábado llegó su hijo mayor, Wilson, que fue a saludarlo. Ese mismo día fue cuando Jofré le avisó que tenía coronavirus.

"Cuando la doctora (Jofré) me llama el sábado estaba haciendo el fuego para el asado, para comer sólo con mi familia. Me dio la mala noticia y me fui al fondo a llorar, a patear. Me culpaba injustamente porque si yo hubiese sabido que tenía el virus ni me acerco a mi casa. Mis hijos trataban de calmarme, me decían que a cualquiera le puede pasar. Mi señora directamente apagó el fuego e hicimos unas costeletas", le relató a Diario de Cuyo el transportista.

Desmintió que se juntó a comer un asado con amigos pero reconoció que el domingo en su casa con los que viven con él que son su esposa e hijos chicos, sí comió uno.

Además de estos contactos, Giménez afirmó que tuvo contacto pero no estrecho con dos personas que no son parientes, un verdulero y un conocido: "Saludé de pasada al 'Grillo' y a otro muchacho conocido mío. Fue de pasada cuando fui el domingo al hospital. Así de lejos nomás", aseguró. Esas dos personas fueron sometidas a test rápidos que dieron negativo.

Aislado y congestionado

En confinamiento como dicta el protocolo, en un hote de Capitall, el transportista declarado como asintomático dijo que "Sólo estoy un poco congestionado pero es porque esa noche en Bermejo pasé muchísimo frío. El lunes pasado me desperté en el hotel con flemas y algo congestionado, pero ya estoy mucho mejor", aseguró este jueves el caucetero.

El hombre supone que se contagió en algunas de las provincias del Norte por donde pasó la semana pasada. "Desde que ando en el camión para mí es común estar solo, comer solo, hacer solo todo lo que estoy haciendo ahora en el hotel", describió su estado de ánimo respecto del aislamiento. Agregó que "no tengo contacto con nadie. A la hora de la comida me tocan la puerta y me dejan las cosas. Desde que he llegado no he tenido contacto con nadie".

Escraches

Giménez aseguró que no guarda rencor contra los que lo escracharon: "Los comprendo y los perdono. Estamos en una situación en la que todos tenemos miedo y es entendible que se hablen cosas. Yo no sabía que estaba enfermo, menos voy a querer enfermar a mi familia ni a nadie. No ha sido culpa mía ni nada con intención. La gente ha hablado por miedo, pero todo se lo dejo a Dios. Yo sé bien cómo he actuado".

Y reflexionó sobre el rol de los camioneros en medio de la pandemia: “Desde que salió la enfermedad estamos siempre propensos a contagiarnos. Pero estamos trabajando, vamos y venimos, y si no trabajamos el país se queda sin alimentos, sin medicamentos. Somos mal mirados, nos juzgan injustamente. Pero por suerte son los menos los que hablan sin tener noción de lo que están diciendo".

El caucetero llegó a recibir apoyo psicológico de personal de la Cruz Roja y sentenció: . "Me dieron charlas de ánimo para desenchufarme de las cosas malas que se estaban hablando. Uno no se puede poner a la altura de las personas que han hablado cosas y que no entienden nada de lo que uno sufre en la calle, que no te dejan bajar a comprar comida, que nos discriminan. Estamos cansados de la arrogancia de la gente”.

(Fuente: Diario de Cuyo)