Los juguetes van a escasear en San Juan y vienen con aumento

Según aseguraron diferentes vendedores de juguetes, en San Juan hay escasez de productos debido a que las fábricas estuvieron cerradas por la pandemia de Coronavirus. A eso se sumó que los envíos vienen muy demorados por la situación sanitaria en el AMBA y los intensos controles que tienen que sortear los transportistas hasta llegar a nuestra provincia.

Pero no es el único escenario preocupante, porque la situación económica también aportó su granito de arena y ahora la inflación y la corrida cambiaría se tradujeron en incrementos que van del 10% al 30% en relación a la temporada 2019, según la Cámara de Comercio en San Juan.

En tanto que para algunos comerciantes la lectura parece ser aún más crítica. Según la dueña de la Juguetería Rodney, Elizabeth Montilla, en algunos casos y sobre todo en los productos importados "los aumentos escalan al 50% y es algo que nos tiene muy preocupados, porque además hay escasez por el cierre de las fábricas en Buenos Aires", dijo la empresaria a este diario.

Pero el incremento de los precios de los juguetes no es lo único que tendrán que afrontar los sanjuaninos para comprar los regalos para los más pequeños. Este año los locales tienen faltantes y saben que hay compras que si no llegaron esta semana ya no estarán para la celebración, debido a los problemas que hay con los camioneros en todo el país por el virus.

El escenario es preocupante porque además los locales no pueden estar en una ocupación como en años anteriores. "Por eso le pedimos a la gente que vengan con tiempo para evitar un embotellamiento y que nos cuidemos", sostuvo Montilla.

Y agregó que "en febrero las fábricas les dan vacaciones a los trabajadores, así que no se produjo tanto stock. Después vino la pandemia y ahí todo empeoró, porque hay empresas que ni yendo a buscar al personal han podido trabajar. Por otra parte y como dije la mayoría de las fábricas están en Buenos Aires, acá en San Juan no se produce nada de juguetes", finalizó.