Chaqueño varado en San Juan pide volver a su provincia para acompañar a su esposa con cáncer

Dramática es la situación que atraviesa un chaqueño en San Juan. El hombre, Rubén Garay, estaba viajando a la provincia por trabajo, y a final de cada mes regresaba a su provincia para acompañar a su familia, sobre todo a su esposa Sandra, que es paciente oncológica. Sin embargo desde marzo que no puede viajar por la cuarentena y ahora, con el permiso ya en sus manos, pide ayuda para poder trasladarse a su casa.

"Yo estaba unos días en San Juan, y después me regresaba a Chaco. Me manejaba en colectivo. Pero cuando quise volver me encontré con que habían cerrado los límites, ya no había más transporte y no pude viajar. Nunca me esperé que esta pandemia sea tan complicada ni larga", comentó en diálogo con Tiempo de San Juan.

Rubén contó que su problema no es económico, sino familiar. Su esposa por la emergencia sanitaria tiene suspendido el tratamiento que realiza en Buenos Aires y debe comenzar otro urgente en la capital chaqueña. "Necesito volver para estar con mi mujer. Ya hace seis meses que no se controla. En Buenos Aires está todo colapsado y ella está sola, con mi hija de 12 años. El hacer un nuevo tratamiento le implica moverse y allá está todo restringido, necesita que yo esté", explicó.

Rubén apeló a la solidaridad de algún transportista que esté por viajar a Chaco. Contó que el Gobierno ya le facilitó el permiso para movilizarse, pero ahora necesita los medios para llegar a su provincia, que queda a unos 1.300 kilómetros de San Juan. "Necesito que alguien me pueda acercar. Mi hija más grande tiene una bebé, tiene familia. Mi esposa está sola con mi otra hija de 12 años. La verdad es que no le tengo miedo al coronavirus, sí al cáncer. Es una enfermedad complicada y es lo que necesitamos combatir con urgencia", expresó.