Un caso poco conocido: la albardonera que le ganó al coronavirus

En San Juan hay 8 casos de coronavirus confirmados de los cuales todos siguen su estado de salud día a día, informado por Salud Pública. Pero hay más sanjuaninos que tienen su lucha contra la enfermedad fuera de la provincia, como la albardonera Patricia Naveda, quien esta semana recibió la buena noticia de que está recuperada e incluso piensa donar plasma.

Patricia tiene 28 años, vive en Buenos Aires hace 4 años ejerciendo como enfermera en un sanatorio de Núñez. Engrosa la lista de profesionales de la sanidad que se han contagiado de COVID-19 en el país. Según publicó Diario La Provincia, su contagio se dio a principios de junio y desde entonces pasó días terribles, sola a cientos de kilómetros de su familia, con varios síntomas típicos del coronavirus, como fiebre alta dolor de garganta y de cabeza e incluso una fuerte tos que le provocó irritación en la garganta y sangrado. "Cuando me dijeron, no lo podía creer porque siempre me cuidé", dijo al citado diario. Al principio estuvo aislada en su casa pero luego debió ser internada, con lo que de repente se encontró del otro lado de la situación: de ser cuidadora de enfermos pasó a ser paciente de coronavirus.

La espera fue larga, pasó un mes desde que le diagnosticaron el hisopado positivo y no fue fácil para esta joven que es la segunda de cinco hermanos oriunda de Campo Afuera. "Mi familia me estuvo mandando mucha fuerza desde San Juan. Mi hermana me hizo un video con toda la familia que me decían que sabían que iba a estar bien. Somos muy devotos de Santa Bárbara de Mogna. Mi hermana fue en bici, mi mamá en moto con mis tíos. Ahora van a ir todos caminando, mis vecinos, mi mamá, mi abuela a dar las gracias desde Campo Afuera. Son como 100 kilómetros o un poco más. Ellos dicen que mientras yo esté bien van a agradecer", declaró en Diario La Provincia.

La mujer accedió a donar plasma y tenía previsto hacerlo este viernes: "quiero dar porque sé lo que está pasando mucha gente que no se puede recuperar", dijo ya aliviada de poder ayudar a los demás a recuperarse.