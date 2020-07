La mujer acusada de vender donaciones se defiende: "Me dieron cosas vencidas y rotas"

Sigue el escándalo en las redes con la mujer que fue acusada de vender donaciones que le habían entregado. Tras el escrache en Facebook, la sanjuanina utilizó su cuenta de Facebook para defenderse y contar que muchas de las cosas que le habían regalado estaban en mal estado.

"Gracias a una gente que me ayudó y otras que me dieron cosas vencidas y rotas que quemó los alargues. Si dan, no obligué a nadie", dijo en un grupo de escraches de San Juan.

La polémica se desató porque, según denunciaron varios usuarios, la mujer donaciones a través de las redes y luego las vende. "Si no lo necesitabas para que pedías? hay muchas personas que realmente necesitan!!!", dijo indignada una internauta.