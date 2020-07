La historia de la voz famosa que llegó de Buenos Aires, cautivó a los sanjuaninos y un día se alejó de todo

Desde 1950, cada 3 de julio se conmemora en Argentina el Día del Locutor Nacional recordando el nacimiento de la entidad gremial que nuclea a los profesionales de la radiodifusión, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).

Este hecho en la historia fue trascendental, pues la Argentina era pionera en materia de radiodifusión en toda Hispanoamérica. Por tal motivo y con la finalidad de rememorar a estos profesionales, presentamos la historia de la conocida locutora Lidia Gómez Brun, una profesional oriunda de Buenos Aires que trabajó en varias radios importantes del país con figuras como Juan Alberto Badía, Héctor Larrea, Fernando Bravo y Laura Escalada (viuda de Astor Piazzolla) entre otras grandes figuras de la radiodifusión. Incluso trabajó como presentadora de noticias en Canal 7 de Capital Federal.

Luego el rito agitado y alineado de las grandes urbes y la necesidad de buscar una vida más tranquila y natural, llevó a que Lidia se alejara de Buenos Aires y llegara a tierras sanjuaninas. Pero eso no la separó de su carrera profesional. Porque aquí siguió creciendo como una de las mejores locutoras de radio, eventos y publicidad. De hecho ganó algunos premios y luego decidió volcar sus saberes en la docencia. Así muchos jóvenes crecieron entendiendo que “la voz no es algo que tiene que sonar bonito, sino que es un reflejo del alma y no un mero instrumento”, en palabras de Lidia.

Gómez Brun nació en la localidad de Junin de la provincia de Buenos Aires, luego siguió sus estudios en Capital Federal y al tiempo ingresó en el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) que es el único ente habilitado para otorgar las matriculas. Cabe decir que siempre fue difícil ser admitido en este establecimiento educativo por la gran cantidad de aspirantes que cada año tocan las puertas y se tienen que marchar sin un lugar. Incluso muchas veces siendo personas que fueron muy reconocidas a nivel nacional. Como el mismo el mismo Badía que tuvo que dar el ingreso tres veces para finalmente ser admitido. Por año siempre ingresan 120 estudiantes y la institución no tiene la capacidad de albergar a los 2000 que se presentan todos los años. La lógica es elegir en función del orden de mérito. En las viejas épocas se usaba el criterio de aprobado o desaprobado. Eso ahora cambió, pero incluso así sigue siendo difícil entrar para muchos aspirantes talentosos.

“Estudie en el ISER y había un gran mercado y más posibilidades porque no habían tantos locutores. De todas maneras antes que me dieran el titulo ya estaba trabajando en radio”, detalló la locutora que trabajó en Radio Rivadavia, donde conoció a Herctor Larrea, y que al mismo tiempo fue la reemplazante de la locutora de Fernando Bravo y "también leí noticias en Radio del Plata cuando estaba Juan Alberto Badia”, recordó con una sonrisa en la voz.

Pero la fama y el reconocimiento no es todo en la vida. “Yo no quería que mi vida transcurriera siempre detrás de un micrófono y menos que abras la ventana y veas solo edificios. Yo quería estar más conectada con la naturaleza, y así apareció el “Quito” Bustelo Graffigna, el director de Radio Colón en aquel entonces, por eso yo le dije que quería trabajar en el interior del país y que no quería vivir para trabajar”, dijo Gómez que no la pensó dos veces y se vino a vivir a San Juan donde creció junto a su familia.

Posteriormente la llamaron de la Universidad Nacional de San Juan, “y en ese momento no había profesora de locución en la facultad, así que entré como docente que fue una de las mejores oportunidades que tuve en mi vida y ahí no salí más”, dijo rememorando con alegría sobre el lugar donde se jubiló.

Y si bien continuó trabajando como locutora de radio, de shows, eventos, ceremonias y publicidades, hoy en día Lidia ya no trabaja como locutora. Pero si sigue muy relacionada al uso de la voz, solo que “con otra forma de entender las cosas, desde un punto de vista espiritual”.

“Me jubile y me vine a vivir al Lago Puelo en Chubut. Aquí no hago radio. Estoy aprendiendo muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza. El mensaje de las plantas e incluso estoy aprendiendo por el canto a sacar mi voz sanadora. Son sonidos que salen y que todo el cuerpo vibra. Parece que estas cantando con cada célula de tu cuerpo”, contó la profesional que entiende la vida con una mirada espiritual.

Paisaje del lugar donde ahora vive Lidia.

Si entre los lectores de esta nota hay algún estudiante de locución que esté en busca de un consejo, tal vez este sea de su agrado: “La voz es un reflejo de su alma. Para mí un buen locutor tiene que ser integro, porque no alcanza con una buena voz. Tiene que existir la responsabilidad de que es lo que hago con ella. No hay ser un mero vendedor, vos tenés que estar convencido de que tu palabra es un mensaje muy importante, que puede cambiar la vida de mucha gente”, dijo al respecto.

Y reflexionó contando que “nosotros hablamos como somos y si podemos conectarnos con nuestro ser interno vamos a hablar desde ahí. No de los intereses de cualquier tipo que tengamos. Y aquí estoy metida justamente en eso, en la sanación por medio de la voz”, finalizó.