En San Juan se venden más psicofármacos pero bajó el consumo de todos los demás remedios

El inicio de la pandemia marcó cambios en la vida de las personas, cambios que no fueron voluntarios, lo que generó situaciones de angustia, depresión y ansiedad que no pueden calmarse sin ayuda farmacológica. En el país se viene dando una tendencia de la que no escapa San Juan. De acuerdo a los datos obtenidos de un relevamiento propio, en la provincia hubo un incremento de psicofarmácos desde que arrancó la pandemia. Incluso hubo farmacias en las que el consumo subió hasta un 32%. A diferencia de lo que sucedió con estos productos, las farmacias cerraron junio con las ventas un 20% abajo respecto del mismo del año pasado.

Alfredo Cáceres, de la farmacia Echegaray, dijo que notó el salto de la venta de psicofarmácos, sobre todo aquellos que combaten la ansiedad. No es el mismo panorama con el resto de este tipo de medicamentos, ya que la gente opta por comprar remedios para dormir más naturales. "La venta de psicofármacos creció entre un 25% y un 32% desde que empezó la pandemia. No tanto las pastillas para dormir sino más bien los ansiolíticos y los antipsicóticos", indicó el empresario.

No pasó lo mismo con el resto de los medicamentos e insumos para prevenir el coronavirus. La venta de alcohol en gel y de tapabocas viene descendiendo. La explicación que le encuentran los empresarios de farmacia es que ahora se consiguen este tipo de productos hasta en los negocios de barrio.

Lo mismo sucede con el resto de los medicamentos, sobre todos los destinados a combatir la gripe estacional. Debido a la cuarentena, al cambio de usos y costumbres -uno de estos cambios es el uso de tapabocas- generó menos contagios de este tipo de gripes. Es por esta razón que desde la Cámara de Farmacias informaron que en junio las ventas de las farmacias locales cayeron un 20% respecto del mismo mes del año anterior.

Mauricio Caif, propietario de farmacias, indicó que también ha notado un crecimiento de la venta de ansiolíticos, pero que esta suba no permite amortiguar la semejante caída que han tenido las ventas en general. "Hubo una pequeña suba de las ventas en la última quincena de marzo con el inicio de la pandemia, continuó la tendencia en alza en la primera quincena de abril pero después vino en caída libre. Los laboratorios intentan con ofertas pero nadie compra porque la gente no se enferma", explicó Caif.