Mirá qué nuevos servicios quedaron habilitados en el Registro Civil

El Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas habilitó nuevos servicios destinados a los ciudadanos de la provincia.

En este orden y a continuación, un detalle de cómo proceder de acuerdo a cada categoría.

Trámites identificatorios

Documento Nacional de Identidad

Permanece habilitado el trámite de DNI para adultos y actualizaciones de menores.

Permanece habilitado el trámite de DNI Cero Edad, el cual puede realizarse en el Centro de Documentación Rápida (CDR) de la Dirección o en las delegaciones zonales. Para ello, el ciudadano debe solicitar turno al 0800 333 3659 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs.

DNI provisorio

Para aquellos bebés que que permanecen internados y requieran hacer el DNI, puede ser realizado el DNI provisorio. Para hacer dicho tramite los requisitos son: certificado del médico (que diga que el bebe se encuentra internado) y la partida de nacimiento.

Pasaporte

Aquellas personas que requieran hacer el pasaporte deben justificarlo con contrato de trabajo en el exterior o fecha del pasaje. También permanece habilitado el tramite para militares, políticos o dirigentes en misión oficial.

Trámites registrales

Nacimiento

En la Delegación Sanatorio Argentino se recealizan las inscripciones de nacimientos ocurridos en ese centro de salud desde el 1 de junio del corriente. Los nacimientos del Sanatorio Argentino ocurridos antes de esa fecha con turno asignado, se realizarán en la Dirección.

Los nacimientos de departamentos alejados se inscriben en las oficinas zonales.

Los restantes nacimientos (ocurridos en Hospital Rawson, CIMyN, Clínica Santa Clara) son inscritos en la Dirección con turno. Los turnos se solicitan 0800 333 3659 de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Matrimonios

Habilitaron la celebración de matrimonios en delegaciones zonales y en el edificio de la Dirección, de conformidad a lo establecido en el Protocolo particular.

El servicio de matrimonios en Oficina Móvil sigue suspendido.

Matrimonio en Delegación Zonal

Uno de los contrayentes en forma personal deberá concurrir a la Delegación y solicitar turno para la celebración del mismo con una antelación no mayor a 15 días a la fecha, pudiendo celebrarse en horario de mañana o tarde.

El pedido de turno puede realizarse de lunes a viernes en horario de mañana, de 7.30 a 12.30 horas de forma presencial.

Ambos contrayentes deberán firmar y prestar su consentimiento al Protocolo de Celebración del Matrimonio.

Habilitado el horario matutino y vespertino en todas las reparticiones de la administración pública provincial, los matrimonios que celebrados de tarde en la oficina tienen igual costo que los celebrados por la mañana.

No podrán participar de la ceremonia más de dos testigos, los contrayentes y el oficial público (5 personas en total).

No pueden realizarse celebraciones en las inmediaciones de la oficina, es decir, los familiares no podrán esperarlos a la salida, ni reunirse para arrojar arroz bajo pena de no celebrar el matrimonio o suspender la ceremonia.

Los menores no pueden participar de la ceremonia, salvo que sean hijos de los contrayentes y bajo su responsabilidad

Matrimonio en Delegación Central

Uno de los contrayentes en forma personal deberá concurrir a la Delegación Central (Santa fe 58 oeste) para solicitar turno. Puede hacerlo de lunes a viernes en horario de 14:30 a 19:30 hs. con una antelación no mayor a 15 días a la fecha de matrimonio.

Habilitado el horario matutino y vespertino en todas las reparticiones de la administración pública provincial, los matrimonios celebrados de tarde en la oficina tienen igual costo que los celebrados por la mañana.

No podrán participar de la ceremonia más de diez (10) personas, incluidos testigos, los contrayentes y el oficial público.

No pueden realizarse celebraciones en las inmediaciones de la oficina, es decir, los familiares no podrán esperarlos a la salida, ni reunirse para arrojar arroz bajo pena de no celebrar el matrimonio o suspender la ceremonia.

Los menores no pueden participar de la ceremonia, salvo que sean hijos de los contrayentes y bajo su responsabilidad.

Uniones convivenciales

Ha sido habilitada la realización de Uniones Convivenciales (UC) en la Dirección y Delegaciones Zonales.

Turno en Dirección: sólo de tarde, de lunes a viernes de 14.30 a 19.30 de forma presencial.

Turno en delegaciones zonales: solo de mañana, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 de forma presencial.

Reconocimiento

Los reconocimiento pueden realizarse en la Dirección y en las delegaciones zonales en el turno de la mañana.

Rectificaciones - Extraña Jurisdicción - Adopciones

El trámite puede ser realizado en la Delegación Central, en turno mañana, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 hs. de forma presencial. No hace falta solicitar turno

Solicitud de partidas de Nacimiento, Defunción, Matrimonio y Unión Convivencial

Delegación Central

Solicitar turno al 0800 333 3659 de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs.

Será asignado un día y horario para retirar la partida por el edificio central del Registro Civil, Santa Fe 54 oeste, en horario de 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 hs.

Partidas fuera del Gran San Juan

Las partidas pueden entregarse en la delegaciones que se encuentran fuera del Gran San Juan (entendiéndose por Gran San Juan las delegaciones ubicadas en Capital - Chimbas - Rivadavia y Rawson).

Partidas para abogados

Las partidas para causas judiciales, los abogados deben solicitarlas a través del mail abogados.rc@sanjuan.gov.ar.

Partidas para presentar ante la Dirección de Obra Social Provincia y Caja Mutual

Ambas reparticiones solicitan las copias directamente al Registro Civil, por lo que no es necesario que los ciudadanos requieran la documentación en forma personal.