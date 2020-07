La difícil situación de un taxista sanjuanino que vive en su auto hace 3 meses

Situación dramática es la que vive un taxista sanjuanino de 53 años que vive en su auto hace 3 meses. Se trata de Fernando Bustos que por motivo de una separación de pareja terminó viviendo en la calle. “Lo que más me preocupa es la inseguridad y el frío, porque estoy viviendo al costado de la terminal y no puedo pagar un alquiler por ahora”, afirmó Bustos a este diario. El mismo agregó que "el problema surgió después de que me separé de mi pareja, ella era quien tenía la mayoría de las cosas y bueno terminé viviendo en el auto", dijo.

El taxista además contó que tiene varios hijos, pero “no quiero que ellos paguen por mis errores así que voy a seguir así hasta donde pueda”, afirmó. Y sostuvo que “la gente me dice que vaya a los refugios del Estado, pero no voy porque ahí tienen horarios de ingreso y yo hay veces que tengo que salir a trabajar en plena madrugada”.

Es así que Bustos pasa las 24 horas arriba del taxi. "Empiezo trabajando a las 5 de la mañana y de ahí sigo todo el día, después descanso un poco en la noche cerca de la terminal, pero nunca me duermo del todo por miedo a que me roben. Además el problema es el frío, que en estos días está siendo muy fuerte", finalizó.