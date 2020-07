Podrán investigar en minutos imágenes de cámaras de seguridad y hasta de celulares en San Juan

En camino a San Juan ya está la última tecnología en seguridad comprada por el Gobierno local. Se trata de un software que permite captar los registros de cualquier dispositivo, desde celulares a cámaras públicas y privadas, procesar en minutos la información buscada para hacer una intervención que permitirá a la Policía y la Justicia trabajar más rápido.

Este software viene dentro de una máquina que es importada y será el alma de un laboratorio de procesamiento de imágenes que se va a crear dentro del Centro Integral de Seguridad y Emergencia (CISEM 911).

Según dijo a Tiempo de San Juan el Director de Emergencia y Monitoreo, Emanuel Torés, la meta es que el sistema esté operativo este mismo año. La llegada del equipo se retrasó con la pandemia pero ya está en Argentina. Mientras tanto, se creará el primer laboratorio forense y de analítica de videos de San Juan y se capacitará al personal para manejar este nuevo ojo que todo lo ve.

El equipo permitirá hacer un verdadero análisis de las imágenes que se captan no sólo con las 350 cámaras específicas y de alto nivel que están instaladas en lugares estratégicos contra el crimen y que son monitoreadas por el CISEM, sino también permitirá analizar imágenes de otras cámaras de seguridad privadas, de hogares o comercios, e incluso de celulares.

El sistema permitirá ganar tiempo y ser precisos con las investigaciones de la Policía y la Justicia. A groso modo, hoy si en una pesquisa se tienen 3 horas de filmación, una persona debe verlo buscando el objetivo con atención durante 3 horas. Con esta máquina, incorporando parámetros de búsqueda, por ejemplo “sujeto con campera roja”, la búsqueda devuelve en pocos minutos todas las imágenes con el target solicitado.

Según Torés, en Argentina sólo hay este tipo de tecnología en Buenos Aires. “Nos va a facilitar muchísimo la investigación que hoy es muy limitada o arcaica, con ésto en minutos tenés analizadas muchas horas de grabación y abarcás mucho”. El funcionario explicó que “hoy no se puede analizar cualquier dispositivo, van los técnicos y a pedido de los privados analizan los pedidos”.

En tiempos en los que el espionaje está en el tapete, Torés aclaró que el análisis de imágenes siempre es a requerimiento de la Justicia. “De acá no salen una imagen o grabación o reporte de llamada si no hay pedido legal, por más favores que pidan. A veces vienen abogados con pedidos personales pero si no media una orden judicial no se les da nada”. Y agregó que todo el personal del CISEM se maneja con estrictos controles, con escáneres y molinetes de ingreso a las salas de observación.