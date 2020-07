Al final ¿nevó en alguna parte de San Juan?

Muchos sitios del clima anticiparon que este jueves los sanjuaninos íbamos a ser sorprendidos por la nieve en algunos departamentos, incluso en zonas no tan alejadas. Ya lo decía el Servicio Meteorológico Nacional y The Weather Channel que informaron hasta la franja horaria que podría darse el fenómeno blanco. AccuWeather tampoco se quedó afuera de los pronósticos y no estimó la posibilidad de que la nieve se presentara en la zona cordillerana y precordillera, conocida como el Valle del Tulúm, que es el centro de la provincia.

Donde si nevó fue en la capital departamental de San José de Jáchal, que se vio con sus calles tendidas de blanco en las primeras horas de este jueves. Radio Amanecer publicó las siguientes postales:

Pasó lo mismo en Calingasta donde las calles aparecieron cubiertas de hielo, por lo que se recomienda a los conductores extremar las medidas de precaución. Al respecto Radio Manantial publicó un video donde se pueden ver las nevadas en dicho departamento:

Por otra parte el climatólogo sanjuanino Germán Poblete afirmó que ""ahora está nevando en la zona de precordillera norte, en Hualilán, zona Colorado. Seguro también está nevando en la cordillera de San Juan y de Mendoza", afirmó el especialista que realizó su análisis. Y agregó que "es más factible que nieve en la precordillera de Talacasto al norte como la Internada, la Puntilla y el Volcán que son las sierras que nos separan de Iglesia", afirmó.

El mismo especialista señaló que "en la Ciudad de San Juan es más difícil que nieve se de, porque está la isla de calor que hace que la temperatura a 0 grados sea más difícil de encontrar. En el llano es menos factible aunque todo es posible".

Así mismo explicó que para que se de el fenómeno blanco, se deben dar condiciones puntuales como llovizna permanente y temperatura de 0 grados que tiene que ser permanente. La nevada ocurre porque la temperatura disminuye y la temperatura en 0 grados está en altura.