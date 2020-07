Internet en San Juan: la demanda que crece y se complica dar el servicio, qué dicen los empresarios

El uso de internet creció alrededor del 45% en San Juan en los últimos años, por lo que queda en el tapete el acceso a la conectividad en la provincia, que aún es una materia pendiente en la provincia. El presidente de la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación (CASETIC), Ricardo Golberg, habló del panorama de la conectividad local, sobre todo lo que se está trabajando para mejorar y que es parte de las discusiones del sector en el Acuerdo San Juan, espacio de diálogo que impulsa el Gobierno.

“Tenemos obligaciones en cuanto a mejoras. Respondimos bien a los incrementos de tráfico”, indicó el empresario en declaraciones a radio Estación Claridad este miércoles. Según Golberg, hay mucho por mejorar: el promedio en San Juan de velocidad de conexión es de 6 megas. No es de los más bajos del país, ya que el 40% de las conexiones el país está por debajo de los 6 megas pero el promedio nacional está en el orden de los 10 megas, con lo que San Juan está a mitad de tabla.

Golberg dijo que en lo que San Juan está bajo es en la cantidad de hogares conectados, o penetración. Durante los momentos más duros de la pandemia hubo más demanda porque la gente se volcó a las contrataciones de planes de hogar. Antes era reticente porque tenía internet en el celular pero con el aumento de tarifas y la cuarentena esto cambió un poco, contó el empresario.

“Yo no le pongo la responsabilidad al Estado de invertir, si bien hay cuestiones de infraestructura pasiva no es por la inversión del Estado. En San Juan el 70% de la conectividad fija está concentrada en una empresa las inversiones no vienen a esta provincia porque no es prioritaria. Las compañías locales son las que deben hacer las inversiones y las hacen a pulmón”, analizó Golberg.

Según el titular de CASETIC; en el sector la totalidad de las ganancias se reinvierte. Y “en 2019 nos duplicaron la tasa de ingreso brutos, pagamos más plata en impuestos que puede darse en inversiones, nos afecta y no permite el desarrollo. Además, debemos juntarnos con los gobiernos municipales para autorizar el posteo, la instalación de cables y hacerlo subterráneo es más caro, si no dejan usar los postes se complica avanzar”, indicó.

Mejorar la conectividad en San Juan genera un gran desafío y es una tarea compleja. El Gobierno colabora con las empresas para que trasporten la conectividad en departamentos alejados y evitar hacer inversiones que ya se hicieron con fondos públicos. Las empresas locales usan tecnología inalámbrica que requiere limpieza de vista, es decir que se complica con un cortinado de árboles por ejemplo. El empresario explicó que se manejan con un centro de tráfico y se trabaja celulares de fibra óptica que es la última tendencia en el mercado para tener conexiones en domicilios más rápidas.

Lo que buscan los empresarios del sector para poder hacer inversiones y mejorar el servicio es acceder a financiamiento como créditos fiscales, reglas claras, federalizar la conectividad ya que hay desigualdades en la llegada de internet entre los departamentos sanjuaninos.

“Siempre nos vimos como sector transversal a la economía”, concluyó el empresario, en el sentido de la necesidad del servicio para el desarrollo desde actividades básicas para el funcionamiento de la sociedad como el trabajo y la educación hasta el entretenimiento en las casas.