Tremendo: pocitano entró a su habitación y se encontró con un puma

La vida de Manuel Santos, un hombre de 74 años, transcurría sin mayores sobresaltos en su Pocito natal. Hasta que un día, sin pensarlo, estuvo frente a frente con un puma en la misma habitación. A pesar de su edad y de estar en muletas, Santos tiene una vida muy activa en la zona rural de calle Alfonso 13 entre calle 11 y 12; trabaja en una finca con cultivos y disfruta el tiempo con su familia. Pero un día cuando prendió luz de su habitación se encontró con un puma agazapado que lo miraba desde la oscuridad.

"Decían que andaba un puma y yo decía no que se va a meter, y cuando fui a la pieza prendí la luz y ahí estaba, por suerte no me atacó", contó Santos que sufrió una fuerte caída por la sorpresa. Mirá el testimonio competo en el siguiente video de Tiempo de San Juan:

Noticias Relacionadas Un puma atemorizó a los vecinos en Pocito: cancelaron la búsqueda y continuarán el viernes

El episodio coincide con la noticia difundida por este diario el pasado 26 de junio, cuando unos vecinos de Pocito tuvieron un inesperado encuentro con un puma. Los mismos aseguraron a la policía que el animal estaba merodeando por las fincas y que temían un ataque a ellos o a sus animales. Al respecto la policía ecológica y la Secretaría de Ambiente comenzaron a buscar pero debieron cancelar la búsqueda porque se les hizo la noche y esto imposibilitaba una buena visión.

Santos fue el último sanjuanino que vio el puma, pero las autoridades de Ambiente nunca pudieron encontrarlo.