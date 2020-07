Para hacerle frente a la crisis, Omega sale a vender "sandwichito"

Por la emergencia sanitaria de coronavirus, los integrantes de Omega se reinventaron y lanzaron un emprendimiento gastronómico para hacerle frente a la crisis. Se llama "Q´ Sandwichito", un producto cien por cien sanjuanino que ofrece sándwichs únicos en la provincia que miden 20x10cm.

"El emprendimiento nace desde la pandemia y esto que parece que no tiene fin. Creemos que falta mucho para volver a trabajar con la música. Con mi hermano Ale somos los dueños del grupo y estamos con problemas. Hay chicos que no conseguían trabajo, que no tienen ningún ingreso, y decidimos emprender esto de los sándwichs", comentó Hugo Flores, el vocalista de la famosa banda cuartetera.

La idea surgió cuando los hermanos Flores estaban en Córdoba. En principio pensaron en rubro que ayudara a generar otro ingreso, sobre todo para los músicos que están desocupados, mientras la movida nocturna está paralizada. "Hace cuatro meses que no podemos trabajar y no sabemos cuándo vamos a volver. Pensamos en esto para darle trabajo con los chicos. Hablamos con toda la banda, ellos estuvieron de acuerdo y les gustó la idea", comentó Flores.

El otro motivo por el que se unieron en este proyecto es para evitar que se disuelva el conjunto. "Si los chicos consiguen otros trabajados se van a complicar con los horarios y los viajes cuando toque salir. La idea es no perder a los músicos, queremos que el grupo se mantenga sólido. Con esta propuesta le buscamos la vuelta", agregó el vocalista.

Los sándwichs ya se venden en todo San Juan. Por ahora la venta es sólo por redes sociales, pero pronto lo harán en su propio local. "La respuesta de la gente ha sido muy buena. Lo ha aceptado. Estamos contentos, creemos que con esto vamos a poder seguir con el grupo consolidado. Ya estamos acondicionando el lugar, para ya arrancar con el local comercial", expresó Flores.