Un sanjuanino entrevistó a Alberto Fernández en la TV Pública

Este lunes en horas de la tarde, el sanjuanino Luis Ávila participó de la entrevista realizada al presidente Alberto Fernández en el programa de la Televisión Pública “Altavoz”. Junto a jóvenes de distintas provincias del país y desde su casa, el escritor se puso un traje y salió en vivo desde Zoom.

Antes de la entrevista, Luis indicó sentirse nervioso por la oportunidad de realizarle preguntas al presidente de la Nación. El programa fue conducido por Cata de Elía y Juani Velcoff Andino, y contó con la participación de jóvenes de Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, entre otros.

Desde muy pequeño, Luis Ávila comenzó a escribir e ilustrar. Su pasión por la lectura hizo que pasara largas horas en las Bibliotecas Populares de San Juan. Con 25 años, el sanjuanino se convirtió en uno de los jóvenes escritores que más creció en los últimos años. Esto se refleja en sus historias, que fueron publicadas con éxito en Editorial Planeta y tienen miles de seguidores en la aplicación Wattpad.

Sobre las 18.25, Alberto Fernández apareció en pantalla dispuesto a responder a los distintos jóvenes de todo el país. La primera pregunta la realizó Cata de Elía y fue sobre la desaparición de Facundo Castro, ante la cuál Alberto Fernández se mostró preocupado y comprometido a descubrir lo que pasó y poder actuar en consecuencia. “Tenemos que buscar que se garantice que el caso de Facundo Astudillo Castro se investigue como corresponde”, sostuvo el Presidente.

Antes de que el sanjuanino pudiera preguntarle al mandatario, el primer joven que lo entrevistó fue el joven Amir, desde Río Turbio, Santa Cruz. Allí le consultó sobre el turismo y la obra pública. Luego, desde Paraná, Entre Ríos, Johanna le preguntó sobre la deuda externa.

Recién en tercer lugar fue Luis Ávila, el que con el traje puesto, se animó a hacerle una pregunta al Presidente. Antes que nada, le agradeció por la posibilidad y le contó que se dedica a la escritura. Posteriormente, le preguntó: ¿Qué libros le recomendaría el Presidente a los jóvenes del país que sean indispensables?

Ante esta pregunta, Fernández le repreguntó sobre su actividad: “¿A qué te dedicás? ¿Al mundo de la literatura?”, le apuntó. “A la literatura creativa”, contó el sanjuanino a lo que el Presidente le respondió: “¡Qué bueno lo tuyo!”.

Posteriormente, Alberto Fernández le respondió sobre varios libros y autores que recomienda: “En estos días estoy terminando de leer un libro de María O´Donnel, ´Aramburu´, que cuenta la historia del secuestro de Aramburu, que está muy bien escrito y es interesante leerlo”, indicó

Luego, continuó: “Si vos me preguntás qué le recomendaría leer a una persona de tu edad, le recomendaría dos libros que me marcaron mucho, que hablan del tiempo que nos toca vivir, que es el posmodernismo, signado por el individualismo y egoísmo. El libro se llama la Era del Vacío, de un autor francés, Gilles Lipovetsky, y otro libro de él también es de obligación para entender cómo se vive hoy en día, que se llama “El imperio de lo efímero”. Son dos libros cuya lectura es imperiosa, son imprescindibles para entender cómo es la conciencia social en este tiempo de capitalismo. El imperio de lo efímero habla del de la moda, de cómo todo es efímero, de que todo el circunstancial, de cómo está todo pensado sin compromiso hacia el tiempo. La era del vacío habla de la pérdida de valores, de la relativización de los valores en el posmodernismo. Esos dos libros son muy importantes para poder entender en qué sociedad nos tocó vivir, y para cambiarla, porque no es una buena sociedad”.

Finalmente, Fernández le recomendó ciertos poetas: “Y después, si vos me pedís que te recomiende algo que a mí me gusta mucho, que es la poesía, te recomiendo que busques algo de Fernando Pessoa, que es un poeta portugués extraordinario, y también a Charles Bukowski y nunca dejes de leer a Borges, que fue un poeta extraordinario. Y el que más me marcó es un norteamericano que se llamó Walt Whitman, algunos dicen el creador de la poesía libre, que vale la pena leerlo. Y si querés algo más moderno leelo a Bob Dylan, que además de hacer extraordinarias canciones, tiene extraordinarias letras”.

El programa continuó con el Presidente respondiendo a los otros jóvenes. Mientras tanto, Luis Ávila podrá contar la historia de cómo entrevistó al primer mandatario nacional.