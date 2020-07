Operativos por la pandemia: ¿Cuántos sanjuaninos quedan por repatriar?

El Gobierno sigue trayendo sanjuaninos que quedaron varados fuera de la provincia en medio de la pandemia y ya ingresaron cerca de 6.000 desde que se iniciaron los operativos especiales al principio de la cuarentena. Aún la tarea no termina, según dijo el secretario de Relaciones Institucionales de San Juan, Marcelo Fretes. Son alrededor de 350 los que falta traer, según dijo el funcionario en declaraciones a radio Estación Claridad. El dato de los repatriados echa luz cuando están en el tapete ya que de los 16 casos positivos de COVID-19 registrados en San Juan, 14 son importados, es decir, de sanjuaninos que contrajeron la enfermedad fuera de la provincia y al ingresar se la detectaron. Los importados son casos de camioneros y de gente repatriada.

De los que resta traer, hay unos 40 que están fuera del país, y de ellos casi un 50% está en Chile. El problema de Chile, indicó, es que muchos de ellos no pueden regresar porque los operativos que se instrumentan mediante las cancillerías dependen de una cuestión climática. Cada vez que se puede transitar por el paso de Mendoza por ejemplo, se da con mucha incertidumbre tanto para las autoridades como para los repatriados.

En el caso de Capital Federal, la Secretaría tiene registradas 140 personas pero quiere regresar la mitad o menos. El principal volumen de varados están en Buenos Aires, pero también los hay en provincias como Córdoba que suman unos 70.

Sobre esos 350 sanjuaninos que falta repatriar, Fretes dijo que "nos han expresado sus deseos de volver pero cuando les hemos dicho no toman algunos la decisión muchos están esperando retomar su trabajo, otros no quieren enfrentar la cuarentena, pero nos han expresado sus deseos de regresar". Consignó que algunos quieren volver debido al buen estatus sanitario que tiene San Juan y que les da tranquilidad y que incluso hay casos de gente que hace años que vive fuera y ha regresado. "Hay gente que regresa porque perdió su trabajo, tienen su familia acá y quieren volver por eso y además porque se sienten a salvo porque no está el virus circulando".

El Gobierno de San Juan encaró la repatriación de sanjuaninos varados afuera con importantes operativos, que requieren de gestiones en las embajadas, de importante logística, además de un abordaje sanitario especial en el ingreso a la provincia. El funcionario dijo que algunos regresan por su propia cuenta debido a sus propios trámites que no se cuentan y que de las cerca de 6.000 personas que ya volvieron son más de las que se calcularon inicialmente.

De acuerdo a lo que indican la Constitución Nacional y Provincial, el Gobierno de la provincia de San Juan tiene la obligación de permitir el ingreso a los sanjuaninos que se encuentran en otras provincias y países. En virtud de las circunstancias extraordinarias que impone la pandemia de coronavirus COVID-19 a la movilidad internacional de personas y de ciudadanos argentinos en el exterior, la Provincia asegura el derecho de repatriación, a través de un trabajo interministerial y llevando adelante una serie de medidas sanitarias que posibilitan en regreso de los sanjuaninos a sus hogares. La aclaración es importante dado que, como se dijo, los repatriados son los protagonistas de muchos de los casos de coronavirus positivo en San Juan y es porque, como los transportistas, vienen de lugares con virus circulante.