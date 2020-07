Tensión por loteos ilegales en El Médano: por decisión municipal y de Planeamiento no tendrán servicios

La municipalidad de Rawson y la dirección de Planeamiento decidieron que dos loteos ilegales ubicados en calle 5 y Garibaldi no gozarán de servicios tales como la recolección de residuos, la pavimentación de calles, la iluminación interna porque los terrenos del barrio incumplen una normativa departamental. Los lotes tienen menos de 1.500 metros cuadrados, requisito básico para contar con la autorización del municipio y de Planeamiento para construir. El problema para quienes compraron se agrava porque tampoco podrán escriturar por su cuenta, según indicaron las fuentes.

En los dos loteos privados, que generaron la interna vecinal, los terrenos que se vendieron tienen una superficie que va de los 400 a los 800 metros cuadrados. La ordenanza municipal establece que en las zonas agrícolas del departamento los terrenos deben tener una superficie mínima de 1.500 metros cuadrados. La intención es resguardar las tierras fértiles y que la zona conserve la ruralidad que la caracteriza.

"Los parcelamientos no están en la base de datos. No tienen autorización de Planeamiento y tampoco del municipio. No van a tener acceso a los servicios municipales y tampoco a energía. Además preocupa lo que suceda con las napas freáticas porque es una zona agrícola y hay que evitar la contaminación. Ni siquiera tienen las calles el ancho que determina la ordenanza, están los dos loteos fuera de los requerimientos legales. Planeamiento mandó el tratamiento del tema a Legales", indicó Delfor Sánchez, a cargo de Obras de la municipalidad de Rawson.

El 21 de octubre del 2019 se realizó una presentación ante la municipalidad, la misma lleva la firma de Ernesto Videla, Juan Mesquida, Héctor Osorio, Germán Spika, Reinado Urrutia y Antonio Fernández. En el escrito señalan: "Los señores David Vera y Tomás Leiría están vendiendo lotes de superficie entre 350 y 600 metros cuadrados cuando está fijado por resolución de Planeamiento y Desarrollo Urbano que es de 1.500 metros cuadrados al norte de Ruta 155 y de 2.000 metros cuadrados al sur de la misma para las zonas del Medanito y Médano de Oro".

Debido a la infracción a la normativa, quienes han comprado terrenos en ambos loteos no podrán escriturar a su nombre, podrán hacerlo como condominio, lo que dificulta la posterior venta en caso de que los dueños decidan irse del lugar. A esto se le suma que si un trabajador tiene un accidente en alguno de los terrenos, todos los propietarios deberán hacerse cargo de pagar los costos que implique dicho infortunio.

El trámite que deben seguir quienes decidan armar un loteo en estas zonas implica presentar un proyecto en Planeamiento, quienes analizan si el parcelamiento cumple la ordenanza municipal, en caso de ser así el trámite pasa a Catastro donde cada lote obtiene la nomenclatura catastral y la mensura. En el caso de ambos loteos del Médano, no podrán hacerlo, lo que impedirá que tengan cloacas en un futuro. Inspectores de la municipalidad fueron a ambos loteos y notificaron a los vecinos que los terrenos no cuentan con ningún tipo de autorización.

La ley de uso del suelo de la provincia es la que regula el ordenamiento territorial. Se definen zonas cultivables o agrícolas, la dimensión de los terrenos en este tipo de lugares. Lo mismo pasa con el uso del suelo que se le da a los predios en las áreas más urbanas.